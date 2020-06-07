Barış Çakan cinayeti ve gerçekler

Geçtiğimiz hafta Etimesgut’ta bir genç bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Son derece üzücü bir olay.

Sosyal medyada olayla ilgili öyle bir iddia ortaya atıldı ki, malum hazır kıtalar için bulunmaz bir “malzeme” olarak görülüp, tepe tepe kullanılmak istenildi.

Sözkonusu iddiaya göre “Barış Çakan adlı genç Kürtçe müzik dinlediği için öldürülmüş”tü.

Birileri böyle yazıyor, pek çokları da paylaşıyordu…

Ve ondan ona ondan ona derken, sosyal medyanın ana gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

Haliyle de iddia üzerinden ülkenin önemli bir kesimi töhmet altında bırakılıyor; siyasi göndermelerde bulunuluyordu…

Olayı duyar duymaz “kesin altında bir bit yeniği var” diye düşündüm.

Nitekim çok geçmeden resmi kanallardan gelen açıklamalar, olayın tam tersi olduğunu ortaya koyuyordu.

Valilik açıklamasına göre,

Bir kere, ortada hiç Kürtçe müzik yoktu.

İkincisi müzik dinleyen de Barış Çakan değil, onu bıçaklayanlardı.

Üçüncüsü ise kavga Barış Çakan ve yanındaki arkadaşının, araç içinde yüksek sesle yabancı müzik dinleyen gençleri “Ezan okunuyor, müziğin sesini biraz kısar mısınız” diye uyarması üzerine çıkmıştı.

Bu uyarı üzerine iki grup birbirine girmiş, arada kalan Barış Çakan aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yanı sıra Barış Çakan’ın ailesinin verdiği bilgiler de bu yöndeydi.

Ve yeni ortaya çıktı; mahalle arasında araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen, ikaz üzerine Barış’larla kavgaya tutuşan gençler üstüne bir de alkollülermiş.

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Sosyal medyada “Kürtçe müzik” iddiasını ilk kim ortaya atmış diye baktım, “Mezopotamya Ajansı” adında bir “kaynak”la karşılaştım.

“Ajans”ı biraz deşince yollar, tahmin edeceğiniz üzere, HDP’ye çıktı.

Yayın politikası, geçtiği tüm haberler HDP’ye hizmet ediyor; onların bülteni gibi…

Ve üstü örtülü terör örgütü PKK’yı “aklayan”, Mehmetçiği, TSK’yı ise “karalayan” bir yayın çizgisi…

Bir diğer "kaynak", PKK'nın gazetesi olarak bilinen ve kapatılan "Özgür Gündem"in devamı olan sözde yayın organı...

Bu sözde “haber kanalları”, onca resmi açıklama ile bizzat Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan’ın aksi yöndeki ifadesine rağmen halen “Barış ve arkadaşının Kürtçe müzik dinledikleri için saldırıya uğradıklarını” ileri sürüyor. Bu iddialarını, ismini vermedikleri “Barış’ın kuzenleri”ne dayandırıyorlar. Barış’ın kuzenlerinden gelen yalanlamaların da “devlet baskısıyla öyle diyorlar” diyerek, üstünü örtmeye çalışıyorlar.

Öyle büyük bir cazgırlık ki, sormayın.

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Anlaşılan o ki;

Türk milliyetçilerinin çoğunlukta olduğu Etimesgut’ta gençler arasında çıkan kavgada Kürt kökenli bir vatandaşın hayatını kaybetmesi, maktulün adının “Barış”, zanlıların adlarının ise “Alperen”, “Kubilay Han” olması, bu bölücü zihniyetçe “kaçırılmayacak bir dezenformasyon malzemesi” olarak görülmüş ve böyle bir iddia ile sosyal medyaya servis edilmiş.

Sonrası malum…

Değerli okurlar, sosyal medyada gördüğümüz her habere inanmayalım; kaynağından emin olmadığımız hiçbir “yorumu”, “haberi”, “fotoğrafı” paylaşmayalım.

Hele hele bu gibi hassas konular üzerine yorumda bulunurken, paylaşım yaparken çok dikkatli olalım.

Safiyane yaptığımız kimi paylaşım ve yorumlarla bölücü, terör yandaşı çevrelerin oyununa geliyor olabiliriz.





Barış Çakan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.