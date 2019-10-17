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Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu."

Kaynak: Haber Kaynağı
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