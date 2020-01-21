Başkan Böcek korkuttu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Başkan Böcek'in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı. 3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek'in, bugün akşam ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek'in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi.

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.