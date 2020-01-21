  • BIST 123.556
  • Altın 297,293
  • Dolar 5,9355
  • Euro 6,5867
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Başkan Böcek korkuttu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi.
Başkan Böcek korkuttu

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Başkan Böcek'in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı. 3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek'in, bugün akşam ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek'in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi. 

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame! 'Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde'21 Ocak 2020 Salı 16:45
  • Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine inceleme21 Ocak 2020 Salı 16:42
  • Boşandığı eşini dövüp, pompalı tüfekle vurdu21 Ocak 2020 Salı 16:40
  • Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: Ölü sayısı artıyor21 Ocak 2020 Salı 16:32
  • Rus jetleri İdlib'i vurdu: 12 sivil hayatını kaybetti21 Ocak 2020 Salı 16:00
  • İnfaz düzenlemesi şekillendi: Taslak metin ortaya çıktı21 Ocak 2020 Salı 15:10
  • İdlib'de ateşkese rağmen 50 sivil öldü, 31 binden fazla kişi göç etti21 Ocak 2020 Salı 14:11
  • YSK Başkanı Güven'den önemli açıklamalar: Oy zarfı kaldırılsın21 Ocak 2020 Salı 13:45
  • İran Trump'ın başına ödül koydu21 Ocak 2020 Salı 13:26
  • ByLock kullanan 21 kişiye gözaltı21 Ocak 2020 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti