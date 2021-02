Başkan Çetin, gençlerle buluştu

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi Yaren Evi'nde koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen buluşmada hem sohbet edip hem de belediyenin gençlere yönelik yapmış olduğu projeleri anlattı.

Gençlerin çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerimiz ilim irfan yolunda samimiyet ile çalıştığı sürece Pursaklar Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız. Hazırladıkları projeler bizim için çok değerli. Gençlerin kendini geliştirmelerine katkı sunacak her türlü desteğin sadece ilçenin ya da ilin değil, ülkenin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Belediye olarak bizlerde Pursaklar Yaşam Merkezi, kültür, sanat ve spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıyoruz. Gençlerimizin geliştirecekleri projeler ile geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

Verimli geçen görüşmede gençler, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e projelerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.