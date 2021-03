Başkan Çetin Pursaklarlı kadınlara çiçek verdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye çalışanları başta olmak üzere Pursaklarlı kadınlara çiçek verdi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu daha güzel bir dünya ümit ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınlarımızı bu özel günlerinde unutmadığımızı göstermek adına çiçeklerini takdim ederek kadınlar gününü kutladık. Teyzelerim, ablalarım, kardeşlerim ve minik kızlarımız gün boyu hediye ettiğimiz çiçeklere gözleri gibi bakacaklardır. Doğduğumuz andan itibaren hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınların değeri bizler için çok önemlidir. Bu bakış açısıyla kadınlara verilen değer konusunda hepimizin örnek olması, aile içi şiddetin önüne geçilmesi hayati bir önem arz etmektedir’’ dedi.

‘‘Kadının güçlü olduğu yerde ülke her alanda güçlenir ve yükselir’’

Kadınları, üretim ve istihdam alanlarında hizmet etmeye teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sosyal hayatta kadınlara daha fazla fırsat verilmesi büyük önem arz etmektedir. Kadınlarımızın iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, istihdamlarını arttırmak ve en önemlisi de kadın girişimci sayısını çoğaltmak için bizde belediye olarak Hanım Evlerimizle desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadının güçlü olduğu yerde ülke her alanda güçlenir ve yükselir. Öncelikli amacımız, kadınları her zaman layık oldukları yere gelmeleri için destek vermektir. Tekrardan şehitlerimizin saygıdeğer anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ dedi.