Başkan Mansur Yavaş'tan faturalı tasarruf önerisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Meclisi Ocak ayı ilk toplantısında meclisten 10 m3 kullanım üzerine birim fiyatın 7,5 TL'ye, 15 m3 kullanım üzerine birim fiyatın 9 TL'ye çıkarılması için onay isteyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurak geçen ayların ardından Başkent’te su seviyesinin alarm verdiğini belirterek 110 günlük suyun kaldığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Yavaş, barajların su doluluk seviyesinin yüzde 20’nin altına düştüğünü kademeli su faturası sisteminin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirileceğini ifade etti. Getirilen sistem meclisten onay alırsa sosyal yardım alan aileler 10 tona kadar ton başı ücreti 1 TL’den ücretlendirilecek, yüksek tüketimi önlemek içinse 10 metreküp (m3) üstü kullanıma birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp (m3) kullanım üzerine ise birim fiyatın 9 liraya yükselmesi bekleniyor.

YAVAŞ ABB MECLİSİNDE SUNUM YAPACAK

Başkan Yavaş, ABB Meclisinde sunum yapacak. ASKİ Genel Müdürlüğünce Ankara'da kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerde yapılan tüketim kademe incelemesi hakkındaki istatistiki raporla ilgili bilgi verip üyelerden destek talep edecek. Kademeli tarifenin Mecliste kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar kullanılacak suyun birim fiyatında değişim olmayacak ve 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için birim fiyatın 9 liraya yükseltilecek.

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK: HER DAMLA SUYUN BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerini besleyen en önemli barajlardan Kurtboğazı Barajı’nda ciddi bir kuraklık yaşandığını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Normal rezervuar hacmi 90 milyon m3 civarında olan barajımızdaki şu an aktif su hacmimiz 25 milyon m3 civarında. Kullanılacak, tüketilecek her bir damla suyun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor burada. 110 gün civarında tamamıyla kuraklık yaşanması halinde kullanabileceğimiz bir su var. O yüzden tasarruf konusunda herkesi ciddi bir şekilde hassas davranmaya dikkatli olmaya davet ediyorum. Su tüketim miktarlarımızı lütfen hassasiyetle koruyalım dikkat edelim. Her bir damlanın çok büyük önemi var” ifadelerine yer verdi.

KİŞİ BAŞI 250 LİTRE SU TÜKETİLİYOR

Başkent’te kaçak ve kayıp su miktarları da düşünüldüğünde kişi başı günlük tüketimin 250 litre olduğunun altını çizen Öztürk, “Küresel su krizinden ne yazık ki başkentimiz de payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine salgın şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız” sözlerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA