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Başkan Murat Köse’den personele nasihat

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye müdürlüklerini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında personelden bilgi alan Köse, belediye içerisindeki vatandaşları da dinledi. 
Başkan Murat Köse’den personele nasihat

Vatandaşa karşı güler yüzlü hizmet vermeleri konusunda mesai arkadaşlarına uyarıda bulunan Köse, “Vatandaşın işini bekletmeden hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmalısınız. Hepimizin tek amacı en iyi hizmeti vermek. Belediyemize gelen tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet vermelisiniz” dedi.

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Her zaman hizmetinizdeyiz

Belediyenin her katında personeli tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Köse, “Ben ve mesai arkadaşlarım her zaman Mamaklıların hizmetindeyiz. Gerek personelimiz gerekse şahsım her zaman alanda, belediyede, sokakta, caddede kısacası ilçenin her noktasında her yerde hemşerilerimizin emrinde olacağız” dedi.


 

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