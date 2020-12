Başkan Settar Aslan: Mevsimlik işçi uygulamasına son verilmeli

Muhabirimize konuşan Öz Orman- İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, ormanlarda 12 ay boyunca iş olduğunu belirterek, mevsimlik işçi uygulamasına son verilmesini istedi.

Öz Orman- İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasına rağmen orman yangınlarının yaşandığını söyledi. Aslan, sadece bir gün içerisinde orman yangınlarında müdahalenin olduğu Giresun Bulancak- Mersin Gülnar- Bursa Mustafa Kemalpaşa- İzmir Kemalpaşa- Çanakkale Bayramiç- Balıkesir Alaçam-Trabzon Sürmene- Zonguldak Safranbolu Muğla Yılanlı bölgelerinde söndürme soğutma çalışmaları sürdüğü bilgisini verdi.

“YILIN 12 AYINDA DA YANGIN GÖRÜLEBİLİR”

Orman yangınlarının sadece yaz aylarında meydana geldiği algısının yanlış olduğunu ifade eden Öz Orman- İş Genel Başkanı Settar Aslan, "Orman yangınları sadece belli aylarda mücadele gerektiren bir durum değildir. Aksine yılın her bir ayında yangınlar çıkabilir. Kurumuş alanların tutuşması önü alınamaz sonuçlar doğurabilir. Beklenen yağışların bir türlü gelmediği Doğu Karadeniz, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli lodosun etkisiyle her an orman yangınları ile karşı karşıya kalabilir. İklim değişikliği ile birlikte yangın sezonunun 12 ay olduğu malumdur. Kış ayları Karadeniz için aynı zamanda yangın sezonu demektir" dedi.

“TEKNİK BİR ZAFİYET VAR”

Orman yangınlarıyla mücadelede yapılması gerekenlerle ilgili gazetemize bilgi veren Aslan, “Hava sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıktığı bölgelerde, nemde 20 derecelerin altına düşüyor. Orman tabanlarındaki ölü örtü ve üst katmandaki kısımlar lodosun etkisiyle iyice kuruyor ve bir ateşle birlikte önü alınamaz büyük yangınlar çıkabiliyor. 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihlerinin yangın sezonu olarak görülmesi ciddi bir teknik zafiyeti ortaya çıkarabilir. Yangın sezonunu 12 ay olarak düzenlemek ve 9 ay 29 gün görev yapan işçilerimizin 12 ay boyunca görev yapmasını sağlamak gerekmektedir. 9 ay 29 gün, gece gündüz demeden emek veren işçilerimizin kış mevsiminde yaşamış olduğu mağduriyet de giderilmiş olur. Ormancılık alanında 12 ay işin olduğu gerçeğinin yanında, 12 ay içerisinde her an yangın çıkabilir gerçeğini tecrübelerimiz bize kanıtlamıştır” diye konuştu.

MOTİVASYONLARINI VE PERFORMANSLARINI ETKİLİYOR

Ormanlarda yangınla mücadelede önemli bir faktör olan 8 bin 600 kişinin 9 ay 29 gün sonra işsiz bırakılmasını doğru bulmadığını aktaran Aslan, “Ormanlarda 12 ay iş varken 9 ay çalışıyor olmaları hem motivasyonu hem de performansı etkiliyor. En iyi teknolojiyi kullanabiliriz ama işçi yetersiz olursa bir adım yol alamayız. Yangın yerine 12 dakikada müdahale ediyoruz. Peki nasıl? Bir yangın aracında şoför ve 2 işçi müdahaleye gidiyor, 6 kişi olması gereken işçi, yarı yarıya eksik müdahale yapıyor. Yer kuvvetlerinin eksik olduğu orman yangını müdahalesinde saati 50 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar yükselen helikopterler çaresiz kalıyor. Yer unsuru eksikse helikopterin yağdıracağı su yeterince etki edemiyor" ifadelerini kullandı.

“SÖZ VERİLEN 5 BİN İŞÇİ DAHA ALINMALI”

Aslan “Acil bir şekilde 8 bin 600 kişi kadroya geçirilmeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından söz verilen 5 bin işçinin de bir an önce alımı yapılmalıdır" diyerek şunları kaydetti: “5620 sayılı Kanun'un değiştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının onayına gerek kalmadan mevsimlik işçilerle ilgili 'İşveren çalıştırabilir.' kısmının 'İşveren çalıştırır.' olarak değiştirilmesi gerekir. Orman Genel Müdürlüğü, döner sermayeli bir kuruluştur. İşçilerin masraflarını karşılayabilecek bir güçtedir. Hazine ve Maliye'ye yük olmayacak bir yapısı vardır. Yangın önlemeye harcanan işçi giderleri ile yangın söndürmede yanan yerlerin rehabilitasyonu, ağaçlandırılmasının maliyeti karşılaştırıldığında, yangınları önlemeye yönelik alınan işçi maliyeti çok düşük kalacaktır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA