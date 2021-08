Başkan Yaşar bürokratlarıyla bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bürokratlarıyla bir araya geldiği toplantıda, disiplinden ve çalışmadan ödün vermeyin talimatı verdi.

Başkan Yaşar, “Kısıtlı bir bütçemizde bu ekonomi ve pandemi şartlarında yatırımlarımızı yapmaya, vatandaşlarımızın her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sıkı mali tedbirler ve halkımızın vergilerini dikkatli bir şekilde kullanarak hizmetlerimizi yapacağız. Sadece çalışmaktan ve disiplinli olmaktan ödün vermeyin. Belediyemize başvuran her vatandaşımız güler yüzle karşılanıp uğurlanacak. Yasalar çerçevesinde sorunları halledilecek” dedi.

“En iyisini yapmaya devam edeceğiz”

Müdürlerine hepinize çok güveniyorum birlikte güzel işlere imza attık diyen Başkan Yaşar, “Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek el birliği ile yerine getirdik. Bizler Yenimahalle’ye en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Birimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Yenimahalle için yapılacak ne varsa yasalar doğrultusunda en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Biz herkesin belediyesi olmaya devam edeceğiz

Yenimahalle’de kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Yaşar, “ Biz üç dönemdir Yenimahalleli olmanın dışında hiçbir alt kimliğe bakmadan çalıştık. Herkesi kucakladık, her vatandaşımızı ailemizin bir üyesi olarak gördük. Bizim bakacağımız tek kimlik Yenimahalleli olmaktır. Bu anlayışla Yenimahalle’de birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu sağladık. Bu çizgimizden ödün vermeyeceğiz ve herkesin belediyesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.