Başkan Yavaş, ‘ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışına katıldı.

‘ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’, Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl 7’nci kez kapılarını Başkentli sanatseverlere açtı.

ATO Congresium’da 100’ü aşkın sanatçının 1000’den fazla eserinin sergilendiği fuarın açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatın her dalına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

ANKARA’DA KÜLTÜR SANAT VAKFI KURULACAK

Sanatçıları ve sanatseverleri buluşturan fuarın açılışına Başkan Yavaş’ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, UNESCO IAA Uluslararası Sanatçılar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da kültür ve sanatın gelişmesi adına atılan birçok adımın pandemi nedeniyle yarım kaldığına dikkat çektiği açılış konuşmasında, “İnsanları bir araya getiremesek de projelerini hazırlamaya devam ediyoruz. Örneğin; İstanbul Kültür Sanat Vakfı var ve yıllardır çok özel işler yapıyor. Biz de Ankara’da benzer bir vakfı kurmak için planlarımızı yapıyoruz. İnşallah, Ankara’da sanatın ve kültürün uluslararası anlamda da devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

YAVAŞ’TAN ANKARA’DA SANAT EKSİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ

“Maalesef sanat konusunda Ankara’da geri kaldık” diyerek konuşmasına devam eden Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başka dallarda da sanatın her türlüsüne destek vermemiz gerekiyor. Yıllardır Ankara’da devam eden sinema filmleri festivaline iki yıldır destek oluyoruz. Kültürün ve sanatın her türlüsüne de destek olmaya devam edeceğiz. ‘Ankara’nın en güzel tarafı da İstanbul’a dönüşüdür’ diyenlere de, ‘Ankara gri bir kenttir’ diyenlere de kızıyoruz. Ankara’yı renklendirmenin grilendirmekten çıkarmanın yolu sanata destek olmaktır. Eğer sanat Ankara’da önemsenseydi, çok uzun yıllardır sanata önem verilseydi kenti katletmezdik. Bir yandan 2 katlı evlerin yanına koca gökdelenleri dikmezdik. Bu nedenle sanat eksik kaldıkça kenti bu hale getirdik. Kenti bu hale getirince iklim değişikliğine neden olduk artık eskisi gibi yağmurlar olmayacak ama olursa da şehir selleri olacak. Maalesef bunun bedelini ağır ödüyoruz. Ben yine de dönüyorum dolaşıyorum sanata vermediğimiz değerden dolayı oldu böyle oluyor diyorum. Sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın her dalına destek olmaya devam edeceğiz.”

Galerilerin yanı sıra müzeler, üniversiteler, sanat eğitimi veren kurumlar ile bağımsız projelerin yer aldığı fuarda açılış konuşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Sanata Katkı Onur Ödülü’nü geçtiğimiz aylarda bir trafik kazasında hayatını kaybeden koleksiyoner Murat Balkan’ın adına kızı Naz Balkan Gürses’e Başkan Yavaş takdim etti. Törende ayrıca sanatçı Onur Ödülü’nü Mehmet Güleryüz, Kurum Onur Ödülü’nü ise Ankara Resim ve Heykel Müzesi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda sanat eserlerini inceleyerek, sanatçılar ve sanatseverlerle de sohbet etti.