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Başkanı Demirbaş’tan Jandarma ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. 
Başkanı Demirbaş’tan Jandarma ziyareti

Çubuk Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner ve jandarma personeli karşıladı.
Ziyarette Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutlayan Başkan Demirbaş, güvenliğimizin teminatı olan Jandarmanın vatan savunmasında, ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü noktasında görev ve sorumluluklarını üstün hizmet anlayışıyla yerine getirdiğini belirtti.

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Jandarma teşkilatının vatan sevgisi, eğitimli personeli, modern donanımı, disiplin ve hareket kabiliyeti ile geçmişinden aldığı güçle her zaman geleceğe hazır olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları söyledi:
‘’Jandarma teşkilatımız yurdumuzun her karış toprağında halkımızın huzur ve güvenliğinin tesis edilmesinde gösterdiği üstün gayret ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yeri var.  Bu vesile ile vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. İlçemizin huzur ve güvenin sağlanmasında gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanımız Baki Üstüner ve jandarma personeline teşekkür ederim. Bu vatan topraklarının yılmaz koruyucuları olan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek tüm jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar dilerim.’’
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstüner, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
Ziyarete Başkan Demirbaş’ın yanı sıra Belediye Başkanı yardımcısı Harun Olmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Topal, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılınç ve Çubuk Orman İşletme Şefi Volkan İlhan da katıldı.   

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