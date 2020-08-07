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Başkent için diyalog çağrısı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ağırladı.
Başkent için diyalog çağrısı

Başkent için diyalog çağrısı yapan iki mevkidaş “Ankara’nın hayrına olacak her şeye hep beraber sahip çıkalım” dedi.
Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’ın da belediye başkanlarına eşlik ettiği ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. 

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Kavga Ankara’ya kaybettirir
Başkan Köse’yi Yenimahalle’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yaşar, Yenimahalle’de yapılan yatırımlar hakkında konuklarına bilgi verdi. Halkın oylarıyla seçilen ve vatandaşa hizmet adına görev yapan belediye başkanlarının karşılıklı işbirliği ve diyalog içinde olmasının Ankaralıya faydası olacağının altını çizen Yaşar, “Kavga etmenin kimseye faydası olmaz aksine Ankara’ya kaybettirir. Bu oturduğumuz gelip geçici makamlar. Bizlerden önce de bu koltuklardan kimler geldi, kimler geçti. Bizim amacımız bağcı dövmek değil Başkent halkına üzüm yedirmek olmalı.  Diyaloğumuzu geliştirmeli, konuşup, tartışıp, paylaşıp, doğru yolu bularak birbirimize destek olmalıyız. Yapılan her iyi hizmeti kendimize örnek almalıyız. Ankara’nın her yeri güzel olsun diyebilmeliyiz. Ben Yenimahalle Belediye Başkanı olarak Yenimahalle halkı adına üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım. Bu konuda elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım” diye konuştu.

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Geçmişi bırakıp geleceğe hazırlanmalıyız
En yakın zamanda Mamak Belediyesi’ni ziyaret edeceğini,  yatırım ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak istediğini dile getiren Yaşar’ı Mamak’ta ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Köse, uzlaşmacı ve yol gösterici tavrı için Başkan Yaşar’a teşekkür etti. Başkan Köse “Geçmişi konuşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak geleceğe el birliğiyle hazırlanmak zorundayız. Kaldı ki hiç yaşanmadığı kadar zor günler yaşıyoruz. İyi niyet ve ortak akılla hareket ederek Ankara halkına destek olmamız gerekir. Biz Ankara’nın hayrına olacak her işe destek olma kararlılığındayız. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz. Yeter ki iyi niyet olsun” dedi. 

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