Başkent market’te hangi ürün ne kadara satılıyor?

Üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapan “bütçe dostu” Başkent Market, büyük merak uyandırdı. Bu yıl 40 şubeye ulaşmayı planlanan markette ‘Hangi ürünler satılıyor? Fiyatları ne kadar?’ soruları merak ediliyor. Tüm merak edilenler haberimizde.

Ankara’da üretici ile tüketicinin doğrudan buluştuğu yani aracısız buluşma noktası olan ve tüketicilerin ilgi odağı haline gelen ilk ‘Başkent Market’ oldukça merak uyandırdı. Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek bünyesinde ilki Etimesgut’ta açılan ve bu yıl içerisinde 40 şubenin hizmete sunulması beklenen “Başkent Market’te hangi ürünlerin satışı yapılıyor? Ürünlerin fiyatı ne kadar? Markette satılan ürünler piyasadaki ürünlere göre yüzde kaç oranında uygun? Ürünler nereden temin ediliyor?” soruları tüketicilerce araştırılıyor. Ankara’da bir ilk olan, üretici ve tüketicinin yüzünü bir nebze güldüren Başkent Market ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

MARKETTEKİ ÜRÜNLER BAŞKENTLİ ÜRETİCİLERDEN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmaya destek olabilmek, üreticinin pazar bulma sıkıntısını aşmak ve aracıyı yani komisyoncuyu ortadan kaldırarak tüketiciye daha uygun fiyata ürün sunabilmek için seçim dönemi vaadi olan ‘Başkent Market’in ilkini Etimesgut’ta hizmete açtı. Marketteki ürünler, Başkent’in çeşitli ilçelerinde üretim yapan kadın kooperatifleri, birlikler ve çiftçilerin ürettiği ürünlerden sağlanıyor. Çok sayıda ürün Çubuk, Kalecik, Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam, Polatlı ve Bala gibi üretim yapan ilçelerden getiriliyor.

253 ÇEŞİT FARKLI ÜRÜNÜN SATIŞI YAPILIYOR

Başkentlilerin birbirinden lezzetli, doğal ve yöresel ürünleri uygun fiyatlarla mutfağına taşımasına imkan sağlayacak ‘Başkent Market’te; ekmeğinden sütüne, tatlısından etine, balından pekmezine, mantısından eriştesine, alıç sirkesinden elma sirkesine, keleğinden havucuna, çemeninden tereyağına, kavurmasından sucuğuna, keçi sütünden kefirine varana dek toplam 253 çeşit farklı ürünün taze bir şekilde satışı yapılıyor. Ürün çeşidinin önümüzdeki günlerde daha da artacağı ifade ediliyor.

PİYASAYA GÖRE YÜZDE 20 DAHA UYGUN

Halk Ekmek garantisiyle aracıyı devre dışı bırakarak satın alınan ürünler Başkent Market’te piyasaya göre daha uygun fiyatlara tüketiciyle buluşuyor. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Ürünlerin, piyasa fiyatlarının yüzde 10 ila 20 oranında daha uyguna satıldığı belirtiliyor. Örneğin piyasadaki 1 kg.lık yoğurt 6.5 TL’nin üstünde satılırken Başkent Market’te 1 kg.lık yoğurt 5.5 liradan alıcı buluyor. Piyasada 30’lu (M) yumurta 16 TL ve üzerinde satılırken Başkent Market’te ise 12 TL’den alıcısını bekliyor.

HEDEF YEREL ÜRÜNLERİN SATIŞ POTANSİYELİNİ YÜKSELTMEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan marketin amacı Başkent’teki üreticilerin sayısını artırmak ve ürünleri aracısız vatandaşa ve piyasa fiyatının daha altında bir fiyata tüketiciye ulaştırmak. Ankara Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, “Kırsal kalkınmaya hizmet etmek amacıyla maketimizin tüm ürünlerini Ankara çevresinde kurulmuş kooperatiflerden aldık. Satışa sunduğumuz ürünlerin birçoğu da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ürünler. Mağazalarımızın sayısını kısa sürede farklı ilçelerde yaygınlaştırarak, yerel ürünlerin satış potansiyellerini yükseltmek istiyoruz” dedi.

252 ÜRÜNÜN DETAYLI LİSTESİ VE FİYATLARI

Kısa sürede büyük ilgi gören “bütçe dostu” Başkent Market’te hangi ürünlerin bulunduğunu ve ürünlerin satış fiyatlarını ilk kez gazetemiz İlk Sayfa yayınlıyor.

Başkentli üreticilerin elinden çıkan el emeği göz nuru ürünler ile satış fiyatları şöyle;



ÜRÜN SATIŞ FİYAT (KDV DAHİL)

BAŞKENT AYRAN 180 CC 0,75 TL

BAŞKENT AYRAN 300 CC 1,25 TL

BAŞKENT KEFİR 1000 GR 7,00 TL

BAŞKENT YOGURT TAM YAGLI 150 GR 0,95 TL

BAŞKENT YOGURT TAM YAGLI 1000 GR 5,50 TL

BAŞKENT YOGURT TAM YAĞLI KOVA 2000 GR 12,00 TL

BAŞKENT YOGURT YARIM YAĞLI 1000 GR 5,00 TL

BAŞKENT YOGURT YARIM YAĞLI KOVA 2000 GR 10,00 TL

BAŞKENT SÜZME YOĞURT 800 GR 12,50 TL

BAŞKENT ÇÖMLEK YOĞURT 1000 GR 10,50 TL

KEÇİ SÜTÜ 13,50 TL

BAŞKENT PASTÖRİZE SÜT 3 LT 13,50 TL

BAŞKENT PASTÖRİZE SÜT 5 LT 22,00 TL

BAŞKENT BEYAZ PEYNİR 1000 GR 26,00 TL

BAŞKENT BEYAZ PEYNİR KG 26,00 TL

KEÇİ PRYNİRİ KG 60,00 TL

BAŞKENT LOR PEYNİR 1000 GR 7,50 TL

BAŞKENT KAŞAR PEYNİR 400 GR 16,00 TL

BAŞKENT KAŞAR PEYNİR 700 GR 27,00 TL

BAŞKENT TEREYAĞ 500 GR 26,00 TL

BAŞKENT TEREYAĞ 1000 GR 51,00 TL

BAŞKENT MAYA 200 ML 1,00 TL

GEMLİK YAĞLI SELE SİYAH (230-360) 1000 GR 26,00 TL

GEMLİK YAĞLI SELE SİYAH (290-320) 1000 GR 18,50 TL

GEMLİK YAĞLI SELE SİYAH (350-380) 1000 GR 12,50 TL

EDREMİT YEŞİL ÇİZİK (200-230) 900 GR 16,50 TL

EDREMİT YEŞİL ÇİZİK (260-290) 900 GR 14,50 TL

EDREMİT YEŞİL ÇİZİK (320-350) 900 GR 12,50 TL

KIRMA DOMAT (120-140) 900 GR 20,50 TL

KIRMA DOMAT (200-230) 900 GR 18,50 TL

DOMAT BİBERLİ (200-230) 900 GR 26,50 TL

NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LT 33,50 TL

NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 LT 64,00 TL

DANA KIYMA KG 42,90 TL

DANA KUŞBAŞI KG 51,90 TL

DANA GULAŞ KG 57,90 TL

DANA DÖŞ SARMA KG 48,90 TL

DANA NUAR KG 63,90 TL

DANA İNCİK KG 59,90 TL

DANA BONFİLE KG 89,50 TL

DANA ANTRİKOT KG 71,90 TL

DANA BİFTEK KG 68,90 TL

DANA KONTRAFİLE KG 69,90 TL

KUZU KAVURMA KG 65,90 TL

KUZU KÜLBASTI KG 63,90 TL

KUZU ŞİŞ KG 65,90 TL

KUZU KOL KG 55,90 TL

KUZU BUT KG 60,90 TL

KUZU KASKİ KG 65,00 TL

KUZU GERDAN KG 51,90 TL

KUZU İNCİK KG 64,90 TL

KUZU BEYTİ KG 61,00 TL

KUZU KABURGA KG 57,90 TL

KUZU PİRZOLA KG 92,90 TL

BÜTÜN PİLİÇ POŞETLİ KG 11,00 TL

FLETO TABAKLI KG 19,00 TL

BÖLÜNMÜŞ TABAK KANATLI KG 21,00 TL

CİĞER-YÜREK TABAKLI KG 6,00 TL

TAŞLIK TABAKLI KG 8,90 TL

BUT TABAKLI KG 10,50 TL

BAGET TABAKLI KG 13,50 TL

BUT SARMA TABAKLI KG 16,00 TL

DERİLİ BUT PİRZOLA TABAKLI KG 17,00 TL

DERİSİZ BUT IZGARA TABAKLI KG 22,00 TL

NORMAL EKMEK 250 GR 0,90 TL

KEPEKLİ EKMEK 250 GR 1,00 TL

KÖY EKMEĞİ 250 GR 1,25 TL

FINDIKLI EKMEK 2. Lİ PAKET 60 GR 1,00 TL

ŞAMPİYON EKMEK 50 GR 1,00 TL

ROLL TUZSUZ EKMEK 50 GR 0,30 TL

ROLL NORMAL EKMEK 50 GR 0,30 TL

ROLL KEPEKLİ EKMEK 50 GR 0,30 TL

ROLL KÖY EKMEK 50 GR 0,40 TL

ROLL ÇAVDARLI EKMEK 50 GR 0,40 TL

FISTIKLI BAKLAVA KG 55,00 TL

HALK BÖREK 200 GR 4,50 TL

SU BÖREĞİ KG 24,00 TL

PEYNİRLİ POĞAÇA 80 GR 1,75 TL

ZEYTİNLİ POĞAÇA 80 GR 1,75 TL

SADE POĞAÇA 80 GR 1,50 TL

KAŞARLI POĞAÇA 80 GR 1,75 TL

SİMİT 90 GR 1,00 TL

TEREYAĞLI SİMİT 130 GR 2,50 TL

KAŞARLI SİMİT 120 GR 3,25 TL

KETE 200 GR 4,50 TL

TATLI KURABİYE 300 GR 6,00 TL

TUZLU KURABİYE 300 GR 6,00 TL

GLUTENSİZ SİMİT 100 GR 2,00 TL

GLUTENSİZ KURABİYE 500GR 6,00 TL

GLUTENSİZ EKMEK 250 GR 2,00 TL

GLUTENSİZ EKMEK 500 GR 3,00 TL

GLUTENSİZ EKMEK UNU 2000 GR 10,00 TL

GALETE UNU 500 GR 1,50 TL

SADE GRİSİNİ 160 GR 2,50 TL

ÇÖREK OTLU GRİSİNİ 160 GR 2,50 TL

SUSAMLI GRİSİNİ 160 GR 2,50 TL

KEPEKLİ GRİSİNİ 160 GR 2,50 TL

ÇORBALIK KITIR 250 GR 1,25 TL

KURU 250 GR 3,00 TL

ÇEREZ TAM BUĞDAY UNLU 25 GR 1,00 TL

ÇEREZ YERFISTIĞI AROMALI 25 GR 1,00 TL

ÇEREZ ACI BİBER AROMALI 25 GR 1,00 TL

ÇEREZ SADE DOLGULU 35 GR 1,50 TL

ÇEREZ KAKAOLU DOLGULU 35 GR 1,50 TL

BELSO PORTAKAL SUYU 250 CC 3,00 TL

BELSO NAR SUYU 250 CC 3,00 TL

BELSO NARTAKAL 250 CC 3,00 TL

BELSO HAVUÇ SUYU 250 CC 2,50 TL

BELSO LİMONATA 250 CC 2,50 TL

BELSO VİŞNE SUYU 250 CC 2,50 TL

BELSO PORTAKAL SUYU 1 LT 11,00 TL

FASULYE KG 13,00 TL

KIRMIZI MERCİMEK 9,00 TL

BALDO PİRİNÇ 9,00 TL

OSMANCIK PİRİNÇ 7,50 TL

PİLAVLIK BULGUR 4,00 TL

KÖFTELİK BULGUR 4,00 TL

T.M.O Nohut 2 kg 11,00 TL

T.M.O yeşil mercimek2 kg 11,00 TL

HALK EKMEK UN 5000 GR 14,50 TL

HALK EKMEK UN 10 KG 29,00 TL

BAŞKENT TOZ ŞEKER 5000 GR 22,50 TL

ÇAY 1000 GR 37,00 TL

SALÇA 700 GR CAM 12,00 TL

TEREYAĞ KOVA KG 48,00 TL

TEREYAĞ VAKUMLU 500 GR 25,00 TL

TEREYAĞ VAKUMLU 1000 GR 48,00 TL

TEREYAĞ KÖY 500 GR 26,00 TL

TEREYAĞ KÖY 1000 GR 49,00 TL

OSMANLI DANA SUCUK DİLİMLİ KG 49,00 TL

ET SUCUK DANA KG 49,00 TL

TAVUK SUCUK KG 26,00 TL

DANA BUT PASTIRMA 100 GR 12,00 TL

DANA SIRT PASTIRMA 100 GR 13,00 TL

HİNDİ ETİ PASTIRMA 100 GR 7,00 TL

DANA KAVURMA KG 96,00 TL

ÇEMEN 300 GR 6,50 TL

KÜLTÜR MANTARI 400 GR 7,00 TL

SALATALIK 1000 GR 9,00 TL

SALATALIK 1000 GR 8,50 TL

KORNİŞON 1000 GR 9,00 TL

KORNİŞON 1000 GR 8,00 TL

YAKAN SÜS BİBER 1000 GR 10,00 TL

SARI ÇAN.BİBERİYE 1000 GR 12,00 TL

JALEPON BİBER 1000 GR 8,75 TL

KARIŞIK TÜRLÜ 1000 GR 6,50 TL

TATLI BİBER 1000 GR 12,00 TL

PANCAR 1000 GR 8,00 TL

LAHANA 1000 GR 7,00 TL

ACUR 1000 GR 7,00 TL

DOMATES 1000 GR 7,00 TL

EZME 1000 GR 8,50 TL

FASULYE 1000 GR 10,00 TL

HAVUÇ 1000 GR 7,00 TL

KELEK 1000 GR 8,50 TL

KİRAZ BİBER 1000 GR 12,00 TL

ERİK 1000 GR 12,00 TL

TURŞU SUYU 1000 GR 4,00 TL

SALATALIK NO:0 3000 GR 22,50 TL

SALATALIK NO:1 3000 GR 22,00 TL

KORNİŞON N0:0 3000 G 20,00 TL

KORNİŞON NO:1 3000 GR 18,50 TL

YAKAN SÜS BİBER 3000 GR 22,00 TL

SARI ÇAN BİBERİYE 3000 GR 22,00 TL

JALEPONE 3000 GR 17,00 TL

KARIŞIK TÜRLÜ 3000 GR 13,00 TL

TATLI BİBER 3000 GR 23,00 TL

PANCAR 3000 GR 19,00 TL

LAHANA 3000 GR 14,50 TL

ACUR 3000 GR 18,00 TL

DOMATES 3000 GR 13,00 TL

FASULYE 3000 GR 22,00 TL

HAVUÇ 3000 GR 13,00 TL

KELEK 3000 GR 17,00 TL

KİRAZ 3000 GR 24,00 TL

ÇİÇEK BALI 225 GR 7,00 TL

ÇİÇEK BALI 460 GR 11,00 TL

ÇİÇEK BALI 850 GR 21,00 TL

TÜP BAL 400 GR 13,00 TL

ÇAM BALI 225 GR 7,50 TL

ÇAM BALI 460 GR 12,00 TL

ÇAM BALI 850 GR 23,00 TL

ÇİÇEK PETEK BAL 250 GR 10,00 TL

ÇİÇEK PETEK BAL 450 GR 17,00 TL

ÇİÇEK PETEK BAL 1000 GR 32,00 TL

PEKMEZ CAM KAVANOZ 380 GR 10,00 TL

PEKMEZ CAM KAVANOZ 800 GR 14,00 TL

PEKMEZ BİDON 1000 GR 17,00 TL

PEKMEZ BİDON 1450 GR 21,00 TL

YUMURTA (L) SARI 30 LU 22,00 TL

YUMURTA (L) BEYAZ 30 LU 18,00 TL

YUMURTA (M) BEYAZ 30 LU 12,00 TL

YAPRAK SARMASI KG 30,00 TL

KURU BİBER DOLMASI KG 24,00 TL

EV BAKLAVASI KG 30,00 TL

DOMATESLİ TARHANA 500 GR 9,00 TL

BİBERLİTARHANA 500 GR 10,00 TL

BEBEK TARHANASI 500 GR 17,00 TL

EV ERİŞTE 500 GR 7,50 TL

ISPANAKLI ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

ZERDAÇALLI ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

BİBERLİ ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

PANCARLI ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

KARIŞIK SEBZELİ ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

TAM BUĞDAY ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

DOMATESLİ ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

HAVUÇLU ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

BEBEK ERİŞTE 500 GR 15,00 TL

BEBEK SPECİAL ERİŞTE 500 GR 17,00 TL

DOMATES REÇELİ 450 GR 16,00 TL

GÜL REÇELİ 450 GR 16,00 TL

PATLICAN REÇELİ 450 GR 16,00 TL

İNCİR REÇELİ 450 GR 16,00 TL

YABAN MERSİNİ REÇELİ 450 GR 16,00 TL

TUTMAÇ 500 GR 8,00 TL

KARIŞIK TUTMAÇ 500 GR 10,00 TL

BEYPAZARI KURUSU 400 GR 8,00 TL

FINDIKLI PESTİL 500 GR 21,00 TL

CEVİZLİ PESTİL 500 GR 21,00 TL

HAVUÇ CEZERYE 500 GR 14,00 TL

CEVİZLİ SUCUK 500 GR 20,00 TL

BAZLAMA 350 GR 4,00 TL

ERİŞTE 1000 GR 15,00 TL

TARHANA 1000 GR 15,00 TL

GÖZLEME 200 GR 3,50 TL

ŞEBİT YUFKA 2 Lİ 3,50 TL

YUFKA EKMEĞİ 5 Lİ 7,00 TL

SUCUK KG 59,00 TL

CEVİZLİ ÇÖREK 700 GR 17,00 TL

SÜTLÜ ÇÖREK 200 GR 2,00 TL

MANTI (KIYMALI) 1000 GR 39,00 TL

MANTI (SOYALI) 1000 GR 16,00 TL

ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

AYVA REÇELİ 600 GR 13,00 TL

PEKMEZ 390 gr 25,00 TL

ALIÇ SİRKESİ 500 GR 19,00 TL

ELMA SİRKESİ 500 GR 19,00 TL

ÜZÜM SİRKESİ 500 GR 19,00 TL

ÇİÇEK BALI 1000 GR 95,00 TL

KARASI ÜZÜM SİRKESİ 500 GR 19,00 TL

PANCAR PEKMEZİ 400 GR 23,00 TL

PORTAKALLI HAVUÇ REÇELİ 380 GR 13,00 TL

SOĞANLI-FESLEĞENLİ ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

PANCARLI HAVUÇ SİRKESİ 500 GR 19,00 TL

ELMA SİRKESİ 500 GR 19,00 TL

KAYISI REÇELİ 450 GR 14,00 TL

VİŞNE REÇELİ 450 GR 14,00 TL

SÜT REÇELİ 210 GR 12,00 TL

TARHANA 750 GR 20,00 TL

SEBZELİ ERİŞTE 500 GR 10,00 TL

ELMA SİRKESİ 500 ML 13,00 TL

ELMA KURUSU 150 GR 8,50 TL

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-