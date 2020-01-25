Başkentgaz’a Ulaşmak

Başkentgaz’ın talep, şikayet ve tepkilerini iletmek isteyen vatandaşlara tek seçenek olarak “Çağrı Merkezi”ni sunması tepki topluyor.

Başkentgaz Çağrı Merkezi’ni aradığınızda ses kayıtları ile karşılaşıyorsunuz.

Arama nedeniniz ne olursa olsun sizden önce bu ses kayıtlarından aktarılan bilgilerle yetinmeniz bekleniyor.

Vatandaş ısrar edip, uzun süre bekleyerek bütün ses kayıtlarını geçerse bir ihtimal müşteri temsilcisine ulaşabiliyor, tabi telefon bir anda kesilmezse.

Vatandaşın uzun uğraşlar sonucu “müşteri temsilcisi”ne ulaşması da arama nedenine cevap olmayabiliyor.

Çünkü müşteri temsilcileri tıpkı ses kayıtlarında olduğu gibi önlerindeki hazır cevapları okuyor.. Farklı bir soru ile karşılaştıklarında ise “o konuda bir bilgimiz bulunmamaktadır”, “bu konuda bilgi verme yetkimiz yoktur” deyip, susuyor.

Vatandaşın “yetkili birine bağlayın” ısrarı karşısında da yine “buna yetkimiz bulunmamaktadır” cevabını veriyorlar.

Özellikle bu “ek faturalar”, “kesintiler” yani bu “sonradan zam yansıtma” konusu Başkentlilerin çok ama çok canını yakıyor ve firmadan bu konuda anlayacağı dilden bir izah arayışı ile telefona sarılıyor ama ne mümkün?

Başkentgaz Çağrı Merkezi’ne dertlerini anlatamadıklarını, anlattıklarında ise “o konuda bir bilgimiz bulunmamaktadır”dan başka cevap alamadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Bizlere, telefonda ses kayıtları ve hazır cevaplarla verilen bilgilerle yetinmemiz dayatılıyor” diyor.

Santral numarası neden gizleniyor?

Başkentgaz’ın telefon numaralarını kamuoyuyla neden paylaşmadığını soran vatandaşlar, “Başkentgaz’ın resmi internet sitesinde ‘İletişim’ yazıyor, tıklıyorsunuz sabit bir telefon numarası yok? Sadece Çağrı Merkezi numarası var. Onda da ses kayıtları ile karşılaşıyorsunuz. Firma normal telefon numaralarını kamuoyundan, müşterilerinden neden gizleme ihtiyacı hissediyor?” diye soruyor?

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Belediyeler gibi kamu kurumları ile hemen hemen tüm özel firmaların resmi internet sitelerinde santral numaraları bulunurken, Başkentgaz’ın telefon numaralarını vatandaşlardan gizlemesi tepki topluyor.

Gazetemize ulaşan bir vatandaş aynen “Başkentgaz özellikle ücret politikaları ile vatandaştan büyük tepki alıyor ve tepkilere cevap vermeye yetişemediği için mi telefon numaralarını gizliyor?” diye soruyor.

Haksız mı; önyargılı mı düşünüyor vatandaşlar?

Hüsnü zan mı tüm bunlar?

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Madalyonun bir de diğer yüzü var. Başkentgaz özel bir firma. Ve milyonlarca abonesi bulunuyor. Haliyle her soruya cevap yetiştirmesi zorlaşıyor. Tıpkı GSM operatörleri gibi. Onlarda da uzun uğraşlar sonucu bir müşteri temsilcisine ulaşıyorsunuz ve sorularınıza doğru dürüst cevap alamıyorsunuz.

Ancak bu durum, müşterinin aklında oluşan soruları cevapsız bırakma hakkı tanımaz hiçbir firmaya.

Şeffaf olunmalı.

Hayra hizmet yapılmıyor sonuçta.

Vatandaş para ödüyor.

Bunu yaparken ince eleyip sık dokuması, sorularına cevap araması, varsa bir hususta tepkisi bunu ilgiliye iletmesi en doğal hakkı. Bu hakkın önüne setler çekilmemeli.

Olabildiğince açılmalı kapılar…

