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Başkent'in ilginç köyü: Kesiktaş

Sincan’da mahalle statüsündeki 32 haneli Kesiktaş köyü, ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört tarafı telle çevrili ve tek bir ana girişi olan köydeki her iş imece usulü yapılıyor. Şebeke suyunun olmadığı köyde 20 binden fazla ağaç dikilmiş durumda.  
Başkent'in ilginç köyü: Kesiktaş

Sincan ilçe merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta yer alan mahalle statüsündeki Kesiktaş köyü ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. İlçenin güneydoğunda konumlanan ve tepelik bir alanın eteklerinde kurulan 32 hanelik Kesiktaş’ın tüm yerleşim yerlerini içine alacak şekilde tellerle çevrildiği görülüyor. Çevrili alana tek ana girişi bulunan demir kapıdan giriliyor. Köye giriş yapıldığı zaman dev çam ağaçları ve büyükçe bir meydan misafirleri karşılıyor. Birçok ilginç özelliği bulunan köye muhabirimiz giderek izlenimlerini anlattı.  

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GEÇMİŞİ 400 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Düzenli bir yerleşimin olduğu görülen, ‘Büyükşehir Yasası’ gereği mahalle statüsü alan köyde imar faaliyetlerinin 1979 yılından itibaren başladığı; ancak bölgedeki yaşantının 400 yıl önceye dayandığı kaydediliyor. Yerleşim yerinin çevresinde 300-400 yıllık tarihi mezarların bulunduğu belirtiliyor. Kesiktaş’ta günümüz evliyalarından olduğu belirtilen “Taptık Baba” gibi birkaç kişinin türbesi yer alıyor. Misafirler türbeleri ziyaret edip Kur’an-ı Kerim ve dua okuyabiliyor. 

İMECE USULÜ MUTLULUK

Etrafı çevrili ve bir hayli düzenli yerleşimin bulunduğu 32 haneli Kesiktaş’ta, yaklaşık 150 kişi yaşıyor. Köy sakinlerinden edinilen bilgilere göre, burada her iş yıllardır imece usulü ile yapılıyor. Köy halkı her konuda birbirine yardımcı olurken asla para talep etmiyor. Köyde istişareye büyük önem veriliyor, iştişare sonucu alınan kararlara herkes uyuyor. Yardımlaşmaya, dayanışmaya ve istişareye büyük önem verdiklerini kaydeden köy sakinleri, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadıklarını söylüyor.  

MUHTARLIK YARIŞI YAPILMIYOR

Köyde muhtarlık yarışı hiç yaşanmıyor. Köyün ileri gelenleri tarafından belirlenen bir kişi aday gösteriliyor ve o kişi muhtar olmaya hak kazanıyor. Genelde aynı kişi birkaç dönem muhtarlık görevini yürütüyor. 

ŞEBEKE SUYUNUN GELECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORLAR 

Köyde okul, bakkal ve sağlık ocağı bulunmuyor. Halk ilçe merkezine giderek tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Eğitim sorunu ise taşımalı sistemle çözülüyor. Elektriği bulunan köyün şebeke suyu ise akmıyor. Köyde su ihtiyacı, doğal kaynaklarla bir nebze olsun karşılanıyor. Şebeke suyunun gelmesi için çalışmaların belediye tarafından sürdüğü aktarılıyor. Sincan Belediyesi’nden hizmet aldıklarını, çöplerinin düzenli bir şekilde toplandığı aktarılıyor.    

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KÖYÜ 20 BİN AĞAÇLA DONATTILAR 

Kesiktaş sakinleri yerleşim yerlerini yeşillendirme konusunda 1979’dan bu yana büyük bir gayret gösterdiklerini ifade ediyor. Köy halkı bölgeyi yeşillendirme çalışmaları kapsamında kendi imkânları ile 40 yıldır ağaç diktiklerini ve şu anda bölgede 20 binden fazla çam, badem ve ceviz gibi ağaçların dikili olduğunu anlattı. Köyde küçükbaş hayvancılığı da yapılıyor. 

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TAPTIK BABA KİMDİR?

Kesiktaş’ta türbesi bulunan Taptık Baba diğer bir adıyla Hasan Basri Baba ziyaretçiler tarafından merak ediliyor. Türbesinde yer alan bilgilere göre Taptık Baba, 1874 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Tasavvuf eğitimi alan Hasan Basri, Kapalıçarşı’da ticaretle uğraştı. Hayatı boyunca birkaç kitap yazdı. 1949’da hayata gözlerini kapatan Hasan Basri, Karaca Ahmet Mezarlığına defnedildi. Daha sonra naaşı 1995’te İstanbul’dan alınarak Kesiktaş’a sır edildi.   

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OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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