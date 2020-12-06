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Başkent'in labirent kavşağı

Bilkent Köprülü kavşağının labirenti andıran karmaşık yapısı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar uyarı tabelalarının daha belirgin hale getirilmesini kavşakta çalışma yapılmasını istiyor. 
Başkent'in labirent kavşağı

Eskişehir Yolu’nu Bilkent Şehir Hastanesi, Bilkent ve Beytepe’ye bağlayan Bilkent Köprülü Kavşağı’nın karmaşık şekilde bir labirenti andırması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Dikkatlice tabelaları okumadan ilerlemenin pek mümkün olmadığı kavşakta sürücüler bir an duraksayarak ne yöne gideceğine karar veremiyor ve tabelaları incelemeye çalışıyor. Yolu bilenlerin hızla ilerlemesi ise kaza riskini artıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu karmaşık yola daha belirgin tabela sisteminin yapılmasını istiyor. 

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LABİRENT GİBİ
2019 Mart Yerel Seçimlerinden hemen önce açılan bu yolda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ta kavşağı kullandığında yolu karıştırdığını belirtmişti. Bilkent, Beytepe, Bilkent Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayan bu kavşağa Eskişehir Yolu yönünden gelindiğinde köprünün altında epey bir tabela ile karşılaşılıyor. Birbirine bitişik yapılmış yolların her biri farklı bir yöne giderken işaret tabelalarında yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış yer ve yön yazıları vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bilkent yönünden Eskişehir Yolu’na gitmek isteyen vatandaşlar ise yeni yapılan köprülü kavşakta yönlerini bulmakta güçlük çekiyor. Vatandaşlar o noktada da tabelalarda iyileştirme çalışması yapılmasını istiyor. 

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BİR AN DURAKSIMA YAŞANIYOR
Vatandaşlar tabelaları detaylıca incelemek amacıyla kavşakta bir an duraksadıklarını ve bunun da olası kazalara sebep olabileceğini belirterek, “Yapılışı itibariyle karmaşık bir yol. Hangi yöne gideceğinizi başta anlayamıyorsunuz. Tabelalar var fakat onları da detaylı şekilde incelemek için bir an hızınızı yavaşlatmanız gerekiyor. Ancak o anda da farklı yönlerden gelen araçların önünde bulabiliyorsunuz kendinizi. Yolu bilmeyen acemi sürücüler için burası daha da zor bir hale geliyor” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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