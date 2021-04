Başkentli başkanlardan Biden'ın 'sözde' soykırım açıklamasına tepki

ABD Başkanı Biden’ın 1915’teki olayları "soykırım" olarak nitelendirmesine sert tepki gösteren Başkent'teki belediye başkanları, “Soykırım arıyorsa şayet kendi leke dolu tarihine bakmalıdır” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’te yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelendirmesine bir sert tepki de Başkent'teki belediye başkanlarından geldi. Ankara'da farklı siyasi partilere mensup belediye başkanları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarda, Türk milletinin hiçbir zaman bir "soykırım" yapmadığını belirtirken, Biden’ın talihsiz açıklamalarına şöyle cevap verdi:

MEVLANA'NIN HOŞGÖRÜSÜ, ATATÜRK'ÜN BARIŞ İLKESİ İLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Milletimiz bu coğrafyada Yunus'un, Mevlana'nın hoşgörü; Mustafa Kemal Atatürk'ün barış ilkesiyle yaşamış, yaşamaya da devam edecektir. Siyasi çıkar peşinde olan devletlerin öncelikle kendi tarihlerine bakmasını tavsiye ediyor, yapılan açıklamaları şiddetle kınıyorum."

TARİHİMİZDE LEKE YOK

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık: "İçinde bulunduğu refahı, sömürü ve soykırıma borçlu olan ABD, soykırım arıyorsa şayet kendi tarihine bakmalıdır. Şanlı tarihimizin hiçbir döneminde leke barındırmayan bir milletiz hamdolsun."

KENDİ KARANLIK TARİHLERİ İNCELENSİN

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: "Şanlı tarihimizin her bir sayfası kahramanlıklarla doludur. Kimse kalkıp 1915 olayları üzerinden bize tarih dersi vermeye kalkmasın. Önce kendi karanlık tarihini bir incelesin..."

TARİHİ TARİHÇİLERE BIRAKIN

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Siyasetçilerin işi gerçekleri çarpıtarak, olmayana oldu diyerek, tarihi yeni baştan yazmak değildir. Tarihi, tarihçilere bıraksınlar. İngilizlerin 1920’de Malta’da kuramadığı mahkemeyi, 2021’de bir açıklamayla hüküm vererek yapmak Asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum."

ZALİMİN KARŞISINDA, MAZLUMUN YANINDAYIZ

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: "Hamdolsun tarihimizde utanç duyacağımız ne bir zulüm ne bir soykırım vardır. Türk Milleti her zaman zalimin karşısında olmuş, mazluma kucak açmıştır. Soykırım Batı'nın icadı, zulmün kendisidir. Bize tarih dersi vermeye kalkanlar geçmişte yaptıkları için özür dilemelidir."

TÜRK TOPRAKLARINDA SOYKIRIM ASLA OLMAMIŞTIR

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: "Biden’ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türk topraklarında soykırım hiçbir zaman olmamıştır. Bu topraklarda yüzyıllardır hoşgörü ve eşitlik hakimdir. Şanlı tarihimizi hedef alanlar öncelikle kendi leke dolu geçmişlerine bakmalılar."

YALANLARA TERCÜMAN

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan: "Ne kadar ağlarsanız ağlayın...Ne kadar yalanların arkasına saklanırsanız saklanın...Joe Biden gibi abileriniz ne kadar yalanlarınıza tercüman olursa olsun... Başınızı her kaldırdığınızda Türk bayraklarının gölgesindeki Ağrı dağını göreceksiniz"

İDDİA KENDİ HALİNİN BEYANIDIR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "ABD Başkanı’nın 'soykırım' ifadesini kullanmasını şiddetle kınıyorum! Soykırım iddiası, ABD’nin kendi halini beyanıdır! Zira soykırım be sömürge düzeni görmek isteyen kendi geçmişine baksın. ABD Başkanı değişse de ABD’nin ucuz siyaseti değişmiyor bir kez daha görmüş olduk."

TARİHİMİZ İNSANLIK VE ADALET TARİHİDİR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Amerika, dünyanın her köşesinde her an bir soykırıma insanları tabi tutuyor. Türk milleti asimilasyona, soykırıma karşı olmuştur. Asimilasyon olsa; Balkanlar’da, Batı Avrupa’da, Orta Doğu’da başka bir ırk kalmazdı. Bizim tarihimiz insanlık ve adalet tarihidir!

İfadelerinden dolayı Biden’ı tekrar kınıyoruz! Yakın tarihte Irak’ta soykırım, Libya’da soykırım, Suriye’de soykırım... Milyonlarca insanı öldürdüler. Milyonlarca insan vatanlarından, yurtlarından oldu. Hangi insan hakları, hangi demokrasi!"

HİÇBİR SURETLE KABUL ETMİYORUZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse : "Yeni bir oyun peşindeler. Joe Biden aynaya baksın. ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

YÜZÜ KALIRSA BİZE DİL UZATSIN

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: "ABD Başkanı Biden'ın hiçbir tarihi ve bilimsel dayanağı olmadan, milletimizin tarihine leke sürme çabasını ve Ermeni Soykırımı(!) açıklamasını esefle kınıyorum. ABD önce hilkat garibesi tarihi ile yüzleşsin, eğer yüzü kalırsa bize dil uzatsın!"

SİYASİ ÇIKARLAR UĞRUNA YAPILAN AÇIKLAMA

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: "ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ve siyasi çıkarlar uğruna yaptığı açıklaması kabul edilemez, Yenimahalle’deki tüm hemşerilerim adına nefretle kınıyorum. Tarihi olaylar hakkında hüküm vermek siyasetçilerin değil tarihçilerin işi olmalıdır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA