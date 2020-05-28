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Başkent'te hareketlilik artınca denetimlere ağırlık verildi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, marketler ve pazar yerlerindeki denetimler sürüyor.
Başkent'te hareketlilik artınca denetimlere ağırlık verildi

Kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla başkent Ankara'da meydan, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandığı görüldü.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda vatandaşların olduğu, ana arterlerde trafik yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı ve Ulus Hali'nin de diğer yerlere oranla daha kalabalık olduğu görüldü.

Maske, eldiven ve siperlik takarak sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına genelde riayet etti.

Şehrin belli noktalarında görev yapan polis ekipleri, sokak, cadde ve araç içindeki vatandaşların ateşini ölçüyor, sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.

Alışveriş yapmak için AVM'lere, semt pazarlarına ve marketlere giden vatandaşlar, sırayla ve maskeli şekilde içeri alınıyor.

Kuaför ve berberler, ticari taksiler, marketler ile pazar yerlerindeki denetimler de sürüyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamaları da devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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