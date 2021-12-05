Başkent’te tarım ve hayvancılıkta kullanılan sulama göletleri temizleniyor

Başkent genelinde kırsal kesimde hem hayvancılıkta hem de tarımsal sulamada kullanılan göletler temizleniyor.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıkla mücadele çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde hem tarımsal sulamada hem de hayvancılıkta kullanılan göletlerde temizlik çalışması başlattı.

GÖLETLERDE SU SIZINTISI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Son olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliği yaparak Polatlı Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan ve 3 binden fazla hayvanın su ihtiyacını karşılayan gölette temizlik çalışması gerçekleştirerek yeniden kullanıma açtı.

Aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılan gölette 4 bin metrekarelik alanın temizlendiğini ve su sızıntısının giderildiğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Sezai Okçu, şu bilgileri verdi:

“Polatlı’nın Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan hayvan sulama göleti 2008 yılında yapılmış. Buranın temizlenmesi için hem meclis kararı hem de muhtarımızın başvurusu vardı. Burası tamamen ölü hacim ve balçıkla doluydu. 4bin metrekarelik bu alanda 12 bin ton hafriyat çıkardık. Vatandaşlarımız bu göleti hem hayvanlarının su içmesi hem de tarımsal sulamada rahatlıkla kullanabilecek. Bu göletten su içen600 büyükbaş ve 3 bine yakın da küçükbaş hayvan var.”

Yaptığı başvurusuna hemen geri dönüş aldığını belirten Polatlı Kayabaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Ünenç de temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti, “Göletimiz kötü durumdaydı. Mansur Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başvurumuza anında geri dönüş yapıldı. Hemen geldiler tespit yapıldı ve çalışmalar başladı. Allah hepsinden razı olsun” sözleriyle dile getirdi.