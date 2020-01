Başkent'ten Elazığ'a yardım seferberliği

Başkent’teki belediyeler ve STK’lar, Elazığ ve Malatya için adeta seferber oldu. Deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı. Toplanan malzemeler ise bölgeye gönderildi.

Başkent Ankara’daki yerel yönetimler ve STK’lar da depremden zarar gören Elazığ ve Malatya için kayıtsız kalmadı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşların yaralarını hızla sarmak için Başkent genelinde dört bir koldan gıda ve ihtiyaç malzemesi yardım seferberliği başlatıldı. Bazı belediyeler ise ihtiyaç halinde tüm imkânlarını seferber edeceklerini açıkladı. Depremzedelere destek amaçlı toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin, deprem bölgesine gönderilmeleri sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR TÜM İMKANLARI İLE BÖLGEDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla bölgeye giden İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait ilk etapta toplamda 9 araç ile birlikte 40 personelin bölgeye hem havayolu hem de karayolu ile sevki yapıldı. Deprem bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı; enkazın altından çok sayıda yaralı kurtardı.

YİYECEK VE İÇECEK GÖNDERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, bölgeye su sevki de yaparken, Halk Ekmek Fabrikası’nın hazırlıklarını tamamlamasının ardından 12 bin kapasiteli Halk Ekmek seyyar fırın aracını da Elazığ’a ulaştırdı. Ayrıca deprem bölgesine günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere ayrıca BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekipleri gönderildi.

BALCI: “ŞİMDİ BİR OLMA ZAMANI”

Asım Balcı yönetimindeki Altındağ Belediyesi, “Şimdi Bir ve Beraber Olma Zamanı” sloganı ile Ankara Valiliği ve Altındağ Kaymakamlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: “Belediyemizde toplayacağımız kışlık kıyafet, elektrikli ısıtıcı ve battaniyeleri Elazığ ve Malatya’daki deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Dilerseniz yardımlarınızı belediyemize siz getirin, dilerseniz 444 39 19’u arayın biz gelip alalım.”

DAYANIŞMA TIR’I YARALARI SARMAYA GİTTİ

Çankaya Belediyesi, içerisinde battaniye, bebek bezi, gıda kolisi, ısıtıcı gibi pek çok temel ihtiyaç malzemeleri bulunan TIR’ı bölgeye gönderdi. Bölgeye gönderilen aracın arkasındaki, “Dikkat! Bu araçta dayanışma sıcaklığı var” sözleri dikkat çekti.

ALTINOK: “HER TÜRLÜ YARDIMA VE DESTEĞE HAZIRIZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Şimdi birbirimize destek olma zamanı. Zor günler omuz omuza aşılır. Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya. Her türlü yardım ve destek için her zaman yanınızdayız.”

ÇUBUK’TAN KAN BAĞIŞI VE BATTANİYE DESTEĞİ

Çubuk Belediyesi’nin çalışanları, Elazığ’daki yaralı depremzedeler için Türk Kızılayı’nın kan bağışı noktalarına giderek bağışta bulundu. Ayrıca, deprem bölgesine gönderilmek üzere battaniye kampanyası da başlatıldı. Battaniye yardımında bulunmak isteyen vatandaşların ilçedeki Atatürk Parkı’nda bulunan belediye standına battaniyeleri ulaştırmaları çağrısı yapıldı.

ERCAN: “YARDIMA HAZIRIZ”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Gün dayanışma günü. Yetkili merciler ile irtibattayız. İhtiyaç duyulması halinde belediyemizin tüm imkânlarını deprem bölgesine sevk etmeye hazırız.”

YENİMAHALLE TEYAKKUZDA

Yenimahalle Belediyesi ise şu paylaşımı yaptı: “Yenimahalle Belediyesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı olabilmek amacıyla ilk andan beri teyakkuz halindeyiz. Siz de bölgeye bağışlamak istediğiniz ihtiyaç malzemeleri için çağrı merkezimizle (444 93 64) görüşebilirsiniz.”

MUHTARLAR DA SEFERBER OLDU

“Devlet milletinin yanında, millet devletinin yanında” sloganı ile bir yardım kampanyası da Mamak’taki muhtarlar başlattı. Bölgeye bugün gönderilmek üzere yardımseverlerin desteği ile ısıtıcı, giysi, battaniye ve gıda kolisi topladı.

SMS’LE YARDIM

Ankara merkezli Türkiye Diyanet Vakfı “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı!” sloganı ile Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için bağış kampanyası başlattı. ‘BAĞIŞ’ yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL yardım gönderilebilecek. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. ‘DEPREM’ yazıp 1866’ya SMS göndererek 10 TL bağış yapılabilecek. Öte yandan çok sayıda sivil toplum kuruluşu da bölgeye yardım ve teknik destek için adeta seferber oldu.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi, önceden organize edilen konserlerin iptal edildiğini duyurdu. Pursaklar Çankırı Yaren ekibi de deprem nedeniyle ‘Yaren Geceleri’ni ertelediklerini açıkladı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com