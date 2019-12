Bebeklerin kalp rahatsızlığı doğmadan önce tedavi edilebilecek

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Fetal Kardiyoloji de denilen anne karnındaki bebeklerin kalp rahatsızlığını ileri teknolojik cihazlara sahip Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi edebildiklerini açıkladı.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kadın Doğum Hastanesi koordinasyonunda Fetal Kardiyoloji de denilen anne karnındaki bebeğin kalp rahatsızlığı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilerin verildiği bir sempozyum gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Fetal Kardiyoloji Sempozyumu’na İngiltere’deki Cardiff Üniversitesi Welsh Fetal Cardiovascular Network Başkanı, Çocuk Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Orhan Uzun, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir Babaoğlu ve çok sayıda alanında uzman hekim katıldı. 3 gün süren sempozyumda yurdun çeşitli yerlerinden gelen hekimlere ve sağlık çalışanlarına bilgiler verildi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VERİLDİ

Sempozyumda gazetemize bilgi veren Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Ankara’da önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, katılımcılara alanında dünyaca uzman pediatrik kardiyolog hekimlerce hem teorik hem pratik eğitimler verildiğini aktardı.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI İLK SIRADA

Fetal Kardiyoloji de denilen anne karnındaki bebeğin kalp rahatsızlığı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tekin, 5 yaş altı çocuk ölümlerinde doğumsal kalp hastalıklarının ilk sırada olduğunu belirterek, son teknolojik cihazlara sahip Ankara Şehir Hastanesi’nde anne karnındaki bir bebeğin kalp hastalığını tedavi edebildiklerini kaydetti. Başhekim Özlem, bebek dünyaya geldikten sonra da kalp rahatsızlığına müdahale ettiklerini ifade etti.

HASTALIĞIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tekin, Türkiye’deki bin çocuktan sekizinin konjenital kalp hastası olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: “Bu hastalık aslında baktığımızda down sendromundan, omurga açıklığından daha sık görülüyor. Bu nedenle bizim bu konuyu atlamamamız gerekli. Ankara Şehir Hastanesi olarak multidisipliner bir hastaneyiz. Pediatrik kardiyolojimiz var, pediatrik kardiyovasküler cerrahlarımız var. Bu ünitelerle birleşik şekilde çalışıp tedavi vereceğimiz grubu belirleyerek, bebeğin anne karnında tedavisini verebilmek ya da doğumdan sonra kalp hastalığı bilincine varıp gerekli hekime teslim etmek, anneyi gebelik döneminde tespit etmek ve annenin doğum yapacağı hastaneyi belirlemek için çaba gösteriyoruz”

HER ZAMAN MÜDAHALEYE HAZIRIZ

“Bu çalışmaları gerçekleştirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Galler’den gelen hocamız alanında en iyilerinden ve ekibiyle birlikte burada hem teorik hem pratik eğitimler verecek. Burada Türkiye’nin her yerinden hekimler var. Çok önemli bir etkinlikteyiz. 5 yaş altı çocuk ölümlerinde doğumsal kalp hastalıkları dünyada da ülkemizde de en üst sırada. Amacımız bunu ortadan kaldırmak. Hastanemiz bu anlamda en iyi konuma sahip. Gerek tıbbi cihazlarımız gerek hekim kadromuzla her zaman her müdahaleye hazırız. Hastalar yeter ki bize gelsin.”

ANNE KARNINDA TANI KOLAY DEĞİL

Prof. Dr. Orhan Uzun ise anne karnındaki kalp hastalıklarını tespit etmenin zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kalp hastalıklarının anne karnında tanısının konması, tedavisinin programının yapılması, doğduktan sonra bebeğe daha emniyetli bakılması için bu arkadaşların bilgilerini, tecrübelerini en iyiye çıkarmaya çalışıyoruz. Anne karnında kalp hastalığının tanısını koymak kolay değil. Çünkü diğer organlar hareket etmezken kalp ve bebek sürekli hareket ediyor. “

TANI KOYMA ORANINI ARTIRACAĞIZ

“Ayrıca kalbin büyüklüğü diğer organlara göre farklı, 20’nci haftada bebeğin kalbi bir baş parmağın tırnağı kadar büyüklükte. Onu görmek tespit etmek çok zor. Dünyanın birçok ülkesinde tanı koyma oranları yüzde 45-50’ler arasında. Bütün kalp hastalıklarını içine aldığımızda yüzde 55’i geçmiyor. Biz bu oranı artırmak için buraya geldik. Sadece asistanlara değil insanımızın faydasına olacak işler için buradayız.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com