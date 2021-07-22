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Beden eğitimi öğretmeni milli hentbolcu ikinci kez yurt dışına transfer oldu

2021 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla gol kralı olan Cemal Kütahya, profesyonel kariyerinin 12. yılında Romanya takımı CSU Suceava'da forma giyecek.
Beden eğitimi öğretmeni milli hentbolcu ikinci kez yurt dışına transfer oldu

Antalya'da beden eğitimi öğretmenliği yapan ve son olarak Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Beykoz Belediyespor'da görev alan milli oyuncu Cemal Kütahya, profesyonel kariyerinin 12. yılında Romanya'nın CSU Suceava takımının formasını giyecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı başaran Beykoz Belediyespor'un başarısında pay sahiplerinden biri olan sağ oyun kurucu Cemal Kütahya, 21 maçta 99 gol atmayı başardı.

A Milli Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyen Cemal Kütahya, iki yıl önce Katar'ın Süper Lig takımı El-Shamal'a transferinin ardından bu yıl da Romanya takımı CSU Suceava ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde ikinci kez yurt dışı tecrübesi yaşayacak Alanya Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortakokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cemal Kütahya, özel izinle Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek.

Milli sporcu Kütahya, Bulgaristan'ın Varna kentinden düzenlenen 2021 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda attığı 151 golle "gol kralı" olmayı başarmıştı.

"Romanya ligi, Avrupa'nın ciddi ve çok sert bir ligi"
Kütahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CIP Travel Antalyaspor'dan Katar'a transfer olduktan sonra, takımıyla Asya Arap Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin bitirilemediğini, sezonun sona ermesiyle Türkiye'ye dönerek Beykoz Belediyespor ile anlaştığını aktaran Kütahya, 2020-2021 sezonunu üçüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandıklarını belirtti.

Bu sezon 99 gol atarak kendisi adına başarılı bir sezonu geride bıraktığını anlatan Kütahya, "Romanya ligi, Avrupa'nın ciddi ve çok sert bir ligi. Benim yapıma uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Gideceğim takımla geçen yıl da görüşmüştük ama Beykoz Belediyespor ile anlaşmıştım. Bu yıl konuştuk, şartlarımız uygun geldi. İnşallah bu yıl da kısmet olursa Romanya'nın Suceava kulübünde başarılı bir sezon geçirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz"
Yeni kulübünün 1956'da kurulduğunu, 2008 ve 2009'da Avrupa kupalarında derece almış bir takım olduğunu aktaran Kütahya, takımın bu sene yeni bir yapılanmaya giderek 6 yeni transfer yaptığını söyledi.

Kütahya, güzel bir takım olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Teknik direktörümüzle konuşuyorum. Benim düşüncelerime, karakterime göre bir hoca. O da çok hırslı, istekli ve başarıya aç. İnşallah bu sezon takım arkadaşlarımla güzel bir sezon geçirip ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sağlığı el verdiği sürece hentbol oynamak istediğini belirten Cemal Kütahya, aktif sporu bıraktıktan sonra kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmeyi arzu ettiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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