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Begonya asfaltlanmayı bekliyor

Keçiören’deki Begonya Sokak’ta altyapı çalışmaları nedeniyle kazılıp yarım bırakılan yolun bir kısmı, haftalardır asfaltlanmayı bekliyor. Sürücüler, dik rampada yer alan yolun bozuk kısmının kazaya davetiye çıkardığını kaydediyor.
Begonya asfaltlanmayı bekliyor

Keçiören’deki Osmangazi Mahallesi Begonya Sokak’ta bulunan bozuk yol, bölge halkının ve sürücülerin tepkisine neden oluyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle kazılıp yarım bırakılan yolun bir kısmı, bir ayı aşkındır asfaltlanmayı bekliyor. 

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BOZUK YOL YAPILMAYI BEKLİYOR
Dik rampada yer alan yolun çukurlaşmış kısımları kazaya davetiye çıkarıyor. Begonya Sokak’taki bozuk yolun olduğu alanda ASKİ’ye ait rögar kapağının çevresinin de zarar gördüğü objektiflere yansıyor. Mahalleli, Keçiören Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, yarım bırakılan yolun bir an önce tamamlanmasını talep ediyor. 

ARAÇLAR ZARAR GÖRÜYOR
Bozuk yolla ilgili gazetemize konuşan bölge halkı, “Dik rampada yer alan Begonya Sokak’taki yolumuzun hali perişan. Yol kazıldı; ancak haftalardır asfalt atılmadı. Yağmurların etkisiyle bozuk yol iyice çukurlaştı. Mahallemizdeki bazı araç sahipleri çukurlaşan kısımlara kum ve taş dökerek araçların zarar görmemesini sağlamaya çalıştı ama ne fayda! Çukurlardan dolayı iki araç yan yana geçemiyor. Araçlar büyük zarar görüyor. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok’un bu bozuk yolu en kısa sürede yaptıracağına inanıyoruz” dedi.  

 OSMAN AKDOĞAN/İLKAYFA-

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