Belediye Meclisinde artistlik

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde Aralık ayı toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde AK Parti grubu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerginlik tartışma konusu oldu.

ASKİ’nin 350 milyon civarında bir tutarda borçlanma talebi kapsamında görüşmeler yapıldığı esnada söz alan AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız'ın; “6-7 ay Ulus’taki taş binada savaş yaptık" sözleri sonrasında oturumu yöneten Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bekir Yıldız’a yönelik olarak; "İyi mi oldu başkan? Kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?" dedi.

Başkan Yavaş'ın sözlerine yanıt veren Bekir Yıldız ise;

"Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrasında yaşanan gerilim Ankara'da geniş yankı uyandırdı. Yapılan seçim sonrasında seçilen onlarca kişi bir kelime yüzünden birbirine düştü. Ancak aralarından herhangi birisi "biz iş yapmaya geldik, bırakın tartışmayı" demedi. Çünkü siyaset gündemi hep tartışma üzerine kurulmuş gibi "bu hep böyle devam etti."

Bence Ankara'nın "artist" sözüne takılmak yerine "vatandaşa hizmet" kapsamında yapılması talep edilen çalışmalara ağırlık vermesi daha doğru olur. O zaman Mecliste herkesin söylediği bir lafa "bir oturum harcayalım" sonra vatandaş nasıl olsa bekler diyelim. Bu, bu anlamı taşıyor ve seçilmiş kişilerin "neden seçildiğini önemsemesi" gerekmektedir. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Verilen oylar "bir tartışma için bu kadar kişiyi bir araya getirmedi." Verilen oylar "yol, kaldırım, imar planları, yaya geçitleri, üst geçit, alt geçit" ve daha pek çoğu" vatandaşın talebinin yerine getirilmesi için verildi. Ancak görüyoruz ki "her mikrofona söylenen söz" hizmet ötesine geçmiş durumda.