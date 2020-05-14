Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde ise 7 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalama sı ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Öte yandan dün de benzine 19 kuruş indirim yapılmıştı.