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Berat Albayrak'ın istifa kararında gözler Beştepe'de

Hazine Bakanı Berat Albayrak, dün Instagram hesabından bir istifa mesajı yayımladı. Kısa sürede büyük etki yapan 'istifa kararı' ile ilgili resmi bir duyuru yapılmazken gözler, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi.
Berat Albayrak'ın istifa kararında gözler Beştepe'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saatlerinde Instagram'daki sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak istifa kararı aldığını duyurdu.

Eş zamanlı olarak Twitter hesabını kapatan Albayrak'la ilgili önce ortaya 'siber saldırıya uğradığı' yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak ilerleyen saatlerde 'istifa' mesajıyla ilgili yalanlama gelmemesi bu yöndeki iddiaları zayıflattı.

Cumhurbaşkanı hangi adımı atacak?

Ankara kulislerini alevlendiren gelişmenin ardından gözler Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Olası istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp onaylanmayacağı merak konusu.

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Bakan Albayrak'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayımladığı istifa mesajı.

Bakan Albayrak, 8 Kasım 2020 tarihinde Instagram hesabından şu ifadeleri paylaşarak istifa kararı aldığını duyurdu:

'İhmal ettiğim aileme vakit ayıracağım'

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

'Türkiye hedefine devam edecektir'

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah.

'Arkadaşlarım haklarını helal etsin'

Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, hak ve bâtılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan rabbim razı olsun.

'Sonumuzu hayreylesin...'

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında, ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sıratmüstakimden ayırmasın, sonumuzu hayreylesin…”

 

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

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