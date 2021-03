Berat Kandili idrak edilecek

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu gecede, yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir.

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir. Meleklerin bayramı olarak da bilinen bu gecede yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Peygamber efendimiz bu gecenin gündüzünü oruçlu, gecesini ibadetle geçirmenin hayırlı olacağını buyurmuştur.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir. Berat gecesine ait beş haslet vardır; Her önemli iş bu gecede ayırt edilir. O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür. İlâhi rahmet yayılır. Mağfiret gecesidir. O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

TAMAMI BU GECE İHSAN EDİLDİ

Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, on beşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir.

YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.

BERAT GECESİ HADİSLERİ

Diğer bir hadiste de şöyle buyruluyor:

“Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”

KUR’AN’IN İNDİRİLDİĞİ GECE

Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

MELEKLERİN BAYRAMI

Büyük İslam Alimi İmam Gazali ise Berat gecesinin önemini şöyle anlatıyor, ”Söylendiğine göre yer yüzünde Müslümanların nasıl iki bayramı varsa gökte meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin bayram geceleri; Şaban Ayı'nın on beşinci gecesine rastlayan «Berat» gecesi ile «Kadir» gecesidir. Mü'minlerin bayramları ise Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramıdır. Bu yüzden Şaban Ayı'nin on beşinci gecesi ‘Melekler Bayramı’ adı verilmiştir.”

KEFARET, HAYAT VE ŞEFAAT GECESİ

“Sübkî (R.A.) Tefsir Kitabında buyurdu ki; Şaban Ayı'nın on beşinci Gecesi (Berat Gecesi) bir yılın günahlarını. Cuma Gecesi bir haftanın günahlarını. Kadir Gecesi de bütün ömrün günâhlarını giderir. Yani bu geceleri ibadet ile geçirmek, günâhların giderilmesine sebeb olur. Bu yüzden Berat Gecesi'nin bir adı da ‘Kefaret Gecesi’dir. Peygamber'imizin İki bayram gecesi ile Şaban Ayı'nın on beşinci gecesini ibâdetle geçirenlerin kalbleri, diğer kalblerin öldüğü gün ölmez şeklindeki hadisine dayanarak bu gecenin bir başka adı da ‘Hayat Gecesi’dir.”

HZ. AYŞE (R.ANHA) ŞÖYLE ANLATIYOR

Hz. Ayşe (R.anha) Şaban Ayı’nın on beşinci gecesi peygamber efendimizi şöyle gördüğünü anlatır; Şaban ayının on beşinci gecesi peygamber eve geldi. Gece yatağa girdi uyudu. Fakat geceleyin uyanınca onu yanımda bulamadım. İçimden ‘Her halde kızdı cariyesinin evine gitti’ dedim. Evden Mescid'e vardım, karanlıkta ayağım ona takıldı. O şöyle diyordu; ‘Sana cismim ve duygularımın kemâli secde etti. Kalbim sana inandı. İşte elim. Ey ulu Allah, onunla işlediğim bütün kusurlara-gelince, her uludan istenir, sen de büyük günâhlarımı bağışla. Yüzüm yaratıcısına, biçimlendirenine ve üzerine göz ve kulak açana secde etti.’”

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT GECESİ ETTİĞİ DUA

“Arkasından başını kaldırıp şöyle dedi, ‘Allah'ım! Bana içimde senin korkunu taşıyan, şirkten arı ve uzak, kâfir ve günahkâr olmayan bir kalb nasib eyle.’ Arkasından yine secdeye kapanarak şöyle dedi, ‘Öfkenden kaçınıp rızana, cezandan çekinip affına senden uzak kalmaktan sakınıp sana sığınırım. Ben seni övecek sıfatları sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Ben kardeşim Davud (A.S.) gibi. Efendim için yüzümü toprağa sürdüm, efendimin şanına yaraşan, affetmektir diyorum.’ Arkasından başını kaldırınca O'na, ‘Ana-babam yoluna feda olsun. Sen bîr vadidesin, ben başka bir vadide (Sen de yapıyorsun. benim aklıma gelen ne idi) mânâsına gelen bir şey dedim.”

