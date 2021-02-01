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Berberler yanlış algıdan şikayetçi, "Bizden korkmayın"

Keçiören’de berberlik yapan İsmail Uzunbacak, tıraş esnasında aldıkları tedbirler sayesinde hiçbir müşterisinin salgına yakalanmadığı bilgisini vererek, “Bizden korkmayın, şimdiye kadar hiçbir kötü haber almadık. Herkesi tıraşa bekliyoruz” dedi.  
Berberler yanlış algıdan şikayetçi, "Bizden korkmayın"

Keçiören Aktepe’de berberlik yapan İsmail Uzunbacak, koronavirüsün bulaşma riskine karşın alınan tedbirlere azami şekilde uyduklarını söyledi. Eser Erkek Kuaförü’nde çalışan Uzunbacak, hem kendilerini hem de müşterilerini salgından korunmak için aldıkları önlemlerle ilgili gazetemize bilgi verdi.   

20210108_155952.jpgTEDBİRLER SIKI ŞEKİLDE UYGULANIYOR
Tedbirler kapsamında randevu yöntemiyle müşteri aldıklarını anlatan İsmail Uzunbacak, girişte her müşterinin ateşini ölçerek, çıkan rakamı önlem amaçlı randevu defterine not ettiklerini kaydetti. Uzunbacak, “Müşterilerimizi tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmeden karşılıyoruz. Hijyenine dikkat ettiğimiz erkek kuaförü dükkânımıza giriş yapan müşterimizin ellerine dezenfektan sıkıyoruz. Tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanlar kullanıyoruz. Fiziki mesafeye göre ayarladığımız koltuklarımızda tıraşa başlıyoruz. Her kullanım sonrası dezenfekte ettiğimiz makas, makine gibi ekipmanlarımızla müşterimizi tıraş ediyoruz. Tıraş esnasında maskemizi mutlaka takıyoruz, konuşmamaya dikkat ediyoruz” dedi.  Uzunbacak, kendilerinin düzenli olarak hızlı ve pratik koronavirüs testi yaptırdıklarını da söyledi.  

“HİÇBİR MÜŞTERİMİZ SALGINA YAKALANMADI” 
Aldıkları tedbirler neticesinde şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadıklarını anlatan İsmail Uzunbacak, “Müşterimizi ve kendimizi riske atacak hareketlerden uzak duruyoruz. Kurallara riayet etmemizin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Tedbirli tıraş döneminden itibaren müşterilerimizden şimdiye kadar bu konuda kötü bir haber almadık. Yani, ‘berberden koronavirüse yakalandım’ diyen şimdiye kadar çıkmadı. Zira biz de salgına yakalanmadık. Keçiören çevresinde berberlerden koronavirüse yakalanan kimseyi de işitmedik. Ancak tedbirlerden önce yakalanan oldu” ifadelerini kullandı. 

BERBERLER TOPLUMDA OLUŞAN YANLIŞ ALGIDAN ŞİKÂYETÇİ 
Toplumdaki “Berber ve kuaförde salgına yakalanma riski yüksek” şeklindeki algının doğru olmadığını kaydeden İsmail Uzunbacak, “Bazı insanlar bu yanlış algıya inanıp tıraş olmaya gelmek istemiyor. Halbuki, biz zaten en üst düzeyde önlem alıyoruz ve alınan tedbirler sayesinde kimseye hastalığın bulaşmadığını iyi biliyoruz. Kimsenin korkmasına gerek yok, her meslektaşımız hem kendi hayatını hem de müşterilerimizin hayatını riske atmaz. Onun için biz herkesi bekleriz” diye konuştu.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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