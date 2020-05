Berberlerde randevu yoğunluğu

ABO Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan 11 Mayıs’ta berberlerin açılacağını duyan vatandaşların randevu için sıraya girdiklerini belirterek, “Randevu yoğunluğu yaşıyoruz." dedi.

Önkan sözlerinin devamında; "Şimdiden ilk haftayı doldurduk. Dükkanlarımızın açılması hem bizi hem vatandaşlarımızı sevindirdi” dedi.

Ankara Berberler Odası (ABO) Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan , yaklaşık 2 ay aradan sonra 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Berberlerin açılmasının sevindirici olduğunu ve bu süreçte randevu usulü çalışacaklarını söyleyen Önkan, şimdiden ilk haftanın dolduğunu belirtti. Önkan ayrıca bu süreçte tedbirleri artırarak daha dikkatli olacaklarını belirterek uygulanacak prosedürü gazetemize anlattı.

MÜŞTERİLER RANDEVU İLE ALINACAK

Önkan, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berberlerde alınacak önlemleri şöyle anlattı, “Üyelerimize korona virüsü ile ilgili eğitimleri daha önce vermiştik. Alınacak tedbirleri üyelerimiz biliyor ve Pazartesi gününden itibaren daha dikkatli olacağız. Mesleki yeterlilik kriterleri uygulanacak. Müşteriler randevu ile tek tek alınacak. Salonlarda bir kişi olacak. Alet ve edevat her müşteriden sonra dezenfekte edilecek.”

TEK KULLANIMLIK MALZEMELER KULLANILACAK

“ Tek kullanımlık malzemeler kullanılacak . Her müşteriden sonra maske ve eldiven değişikliği yapılacak. Müşterinin temas ettiği her yer dezenfekte edilecek. Bu kurallar zaten mesleki yeterlilik kriterleri kapsamında. Biz uzun yıllardır bu sistemle çalışıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için her tıraştan sonra dezenfektana önem veriyoruz. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Bu kuralların birçoğu müşteri ve berberin kendi sağlığı için normal günlerde de zaten uygulanmalı.”

USTURA İLE SAKAL TIRAŞI YAPILMAYACAK

“Geçici bir süre ustura ile sakal tıraşına da ara vereceğiz. Sadece tıraş makinesi ile sakal tıraşı yapılacak. Tüm tedbirlere riayet edildiği takdirde, bulaşıcı unsur ortadan kaldırılmış olacak.”

AÇILMADAN TÜM HAFTA DOLDU

Önkan, berberlerin açılacağı tarih açıklandığı günden itibaren randevu almak için birçok müşterinin aradığınıda kaydederek, “Müşterilerimiz sırada bekliyor. Şimdiden ilk hafta doldu. 11-12-13-14-15 Mayıs doluyuz . Telefonlar susmuyor” dedi.

GEREKLİ DESTEĞİ ALAMADIK

Önkan, yaklaşık 2 aydır berberlerin kapalı olduğunu hatırlatarak, bu süreçte berber esnafı olarak bir takım maddi sıkıntılar çektiklerini belirtti. Berber esnafına herhangi bir kira desteği olmadığı ve borçlarının ötelenmediğini dile getiren Önkan şu ifadeleri kullandı, “Gerekli yerlerden gerekli destekleri alamadık. Kredi desteği çıktı fakat kredileride sonuçta ileri bir tarihte ödüyoruz. 2 aya yakın bir süredir kapalıyız. Bu süreçte maddi zorluklar yaşadık. Bu yüzden dükkanların açılması bizler için iyi oldu.”

FIRSATÇILIĞA GEÇİT VERİLMESİN

Hijyen malzemelerindeki artıştan da yakınan Önkan, “20 liraya aldığımız maske ve eldivenler 45-50 lira olmuş. 30 liraya aldığımız tek kullanımlık havlular 70-100 lira, 10-15 liraya aldığımız kolonyalar 50 lira olmuş. Berber esnafı olarak yetkililerden bu konuda denetimleri sıkılaştırmalarını talep ediyoruz. Fırsatçılığa geçit verimesin. Hijyen malzemelerinde büyük oranda artış var. Bu bizi zor durumda bırakacak” şeklinde konuştu.

ÇIRAK VE KALFALAR MAĞDUR

Önkan, 20 yaş altındaki çırak ve kalfalarında mağdur olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle noktaladı, “20 yaş altındaki çıraklarımız ve kalfalarımız mağdur. Onlara da herhangi bir maddi destek sağlanmadı. Yaşlarından dolayı sokağa çıkamıyorlar. Bizler bu süreçte tek çalışacağız. Onlara da izin verirlerse heö onlar için hem bizler için daha iyi olur.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA