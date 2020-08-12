Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

Basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, denge ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Antrenman; ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdman, streching çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.