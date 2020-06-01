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Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için Arçelik Pazarlama AŞ (Beko) ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko

Beşiktaş Kulübü, anlaşma gereği 2 sezon için 42 milyon lira alacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama AŞ (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 lira + KDV olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çebi: 'Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonumuz var'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Beşiktaş'ımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko'yu, tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Beko birlikteliğinin bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde olduğunu vurgulayan Çebi, "Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko'nun, şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. Tarihe geçen 90'lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik. Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihinin her döneminde altyapıya ve öz kaynağına önem veren bir kulüp olarak, bu dönemde de efsane sponsorları Beko'nun Beşiktaş'a uğurlu geleceğine inandığını kaydeden Çebi, "Birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde Türk sporuna kattıkları değer için Beko'ya teşekkür ederim. Taraftarlarımızın gönlündeki sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmiş olmasından ayrıca mutluyuz. Sponsorluğun tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyor, Beko'ya, Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dinçer: "Her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum"
Görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Yaptığımız yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko'yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Dinçer, sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatına dokunma gücünün, Beko'nun marka vizyonuyla birebir örtüştüğüne inandıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Paydaşlarımıza daha fazla dokunabilmek, onların hayatlarına daha fazla değer katabilmek, sağlıklı nesiller yetişmesine ve onları yetiştiren ailelere destek olmak amacıyla spora yatırım yapıyoruz. Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı'nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Bu sürede Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşarken, Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, 'efsane sponsor' unvanını kazandı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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