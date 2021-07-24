Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal: 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini çok istediğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu, "Sergen hocayla ilk görüştüğümde benim için çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene Sergen hoca beni çok istemişti ancak şartlar oluşmamıştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum, buraya gelmemi çok istedi. Sözleşmem de bitmişti. Benim tek istediğim şey bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve gücümün son damlasına kadar mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta formasının hakkını sonuna kadar vereceğini aktaran 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "20 yaşındaki gibi heyecanlıyım. Oynadığım takımlarda giydiğim formanın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım. Burada da aynısı olacak. Ben formasını giydiğim camiaların formasını sırtımda değil, başımın üzerinde taşımaya gayret gösterdim." diye konuştu.

"Josef'i kardeşim gibi görüyorum"

Josef de Souza ile Fenerbahçe'de birlikte forma giyen Mehmet Topal, eski takım arkadaşıyla çok yakın olduğunu kaydederek, "Josef ile uzun zaman birlikte oynadık. Benim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Josef'i kardeşim gibi görüyorum. O da beni öyle görüyor. Beraber oynadığımız zaman istatistiksel olarak çok iyi performans ortaya koymuştuk ama maalesef bir algı operasyonuyla insanların kafasında farklı bir düşünce oluşturuldu. En iyi sezonlarımızdan birisini geçirmiştik o dönemde. Burada sahaya kim çıkarsa çıksın herkes birbiri için mücadele edecek ve takımın başarısı için elinden geleni yapmaya gayret gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın geçen seneki şampiyonluğunun hak edilen bir şampiyonluk olduğunu söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Beşiktaş geçen sene şampiyonluğu hak etti. Mükemmel özveri gösterip mükemmel maçlar çıkardılar. İnşallah aynı şampiyonluk bu sene de nasip olur." dedi.

Kendisine yapılan daha yüksek tekliflere karşılık siyah-beyazlı takıma geldiği de aktaran deneyimli oyuncu, "Geçmişte yaptıklarımızdan dolayı maddiyata takılan bir insan olmadığımı bilen biliyor. Benim için başarı daha önemli, paranın önünde gelir. Çok fazla şey konuşmadık maddi anlamda. Benim için başarı çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi bu arenanın en yüksek platformu"

​UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ile ilgili de değerlendirme yapan Mehmet Topal, "Ben oynadığım bütün takımlarda şampiyonluklar yaşadım. Kırılması zor bir rekor ama benim için önemli olan rekor değil, takımın başarısı. İnşallah tekrar şampiyonluk yaşarız ve bu da benim için güzel olur. Şampiyonlar Ligi bu arenanın en yüksek platformu ve her oyuncunun oynamak isteyeceği nokta. Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok güzel olacak. İnşallah orada da başarılı oluruz." şeklinde konuştu.