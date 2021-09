Beyaz ette yüzde 50 düşüş

Tavuk eti fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Mangal sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması birlikte beyaz et fiyatları yüzde 50 oranında geriledi.

Birkaç ay öncesine kadar kırmızı et fiyatlarıyla yarışan tavuk eti fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Mangal sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması, okulların açılmasıyla birlikte beyaz et fiyatları yüzde 50 oranında geriledi. Geçtiğimiz aylarda 50 lirayı geçen tavuk kanat fiyatı 25 lira kadar yaklaştı. Beyaz et grubundaki indirimli etiket fiyatlarını gören vatandaşlar, duruma bir hayli sevindi.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Pursaklar’da et ve mangallık ürünler satan Nurettin Durmuş bir esnaf, fiyatlarda yarı yarıya bir düşüşün olduğunu kaydederek, “Beyaz et grubu bir hayli zamlanmıştı, kanatın kg fiyatı 50 lirayı geçmişti. Bugünlerde büyük oranda bir düşüş oldu. Şu anda bütün tavuk kg fiyatı 12.90 TL, tavuk but 9,90 TL, tavuk baget 15,75 TL, tavuk pirzola 19,90 TL, tavuk kanat 26,90 TL. Birkaç aya kadar bu fiyatlar tam iki katıydı. İnsanlar fiyatları pahalı buluyordu” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Durmuş, fiyatların ciddi oranda düşmesine vatandaşların bir hayli sevindiğini söyleyen işletmeci, “Alım gücü malumunuz azaldı. Kırmızı et alamayan insanlar beyaz et alıyordu. Beyaz etin artmasıyla insanlar onu da almakta zorlanıyordu. Şimdi ciddi bir oranda düşüş var beyaz et grubunda. İnsanlar beyaz ette fiyatların yarı yarına düşmesinden memnun. Fiyatlar düşük olunca insanlar rahatlıkla et alabiliyor” diye konuştu.

MÜŞTERİLERDEN ÇAĞRI: “FİYATLARI ARTTIRMAYIN”

Fiyatları düşen beyaz et grubuna ilişkin konuşan bir vatandaş ise “Tavuk etinin fiyatları adeta uçup gitmişti, kırmızı etle yarışıyordu. Haliyle almakta zorlanıyorduk. Şimdi etiketleri görünce şaşırdım. Fiyatları yüzde 50 düşmüş. İnşallah fiyatlar bu şekilde kalır daha da artmaz” ifadelerini kullandı.

YUMURTA FİYATLARI YÜKSELDİ

Beyaz et grubunda düşüş yaşanırken yumurta fiyatlarının zamlandığı görüldü. 20 ila 25 liradan satılan 30’lu yumurta kolisi 30 TL’ye yaklaştı. Vatandaşlar beyaz et gibi yumurta fiyatlarının da düşmesini bekliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-