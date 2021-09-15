  • BIST 1.423,970
  • Altın 486,27
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9450
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Beyaz ette yüzde 50 düşüş

Tavuk eti fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Mangal sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması birlikte beyaz et fiyatları yüzde 50 oranında geriledi.
Beyaz ette yüzde 50 düşüş

Birkaç ay öncesine kadar kırmızı et fiyatlarıyla yarışan tavuk eti fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Mangal sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması, okulların açılmasıyla birlikte beyaz et fiyatları yüzde 50 oranında geriledi. Geçtiğimiz aylarda 50 lirayı geçen tavuk kanat fiyatı 25 lira kadar yaklaştı. Beyaz et grubundaki indirimli etiket fiyatlarını gören vatandaşlar, duruma bir hayli sevindi.   

20210914_164758.jpg

YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Pursaklar’da et ve mangallık ürünler satan Nurettin Durmuş bir esnaf, fiyatlarda yarı yarıya bir düşüşün olduğunu kaydederek, “Beyaz et grubu bir hayli zamlanmıştı, kanatın kg fiyatı 50 lirayı geçmişti. Bugünlerde büyük oranda bir düşüş oldu. Şu anda bütün tavuk kg fiyatı 12.90 TL, tavuk but 9,90 TL, tavuk baget 15,75 TL, tavuk pirzola 19,90 TL, tavuk kanat 26,90 TL. Birkaç aya kadar bu fiyatlar tam iki katıydı. İnsanlar fiyatları pahalı buluyordu” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN 

Durmuş, fiyatların ciddi oranda düşmesine vatandaşların bir hayli sevindiğini söyleyen işletmeci, “Alım gücü malumunuz azaldı. Kırmızı et alamayan insanlar beyaz et alıyordu. Beyaz etin artmasıyla insanlar onu da almakta zorlanıyordu. Şimdi ciddi bir oranda düşüş var beyaz et grubunda. İnsanlar beyaz ette fiyatların yarı yarına düşmesinden memnun. Fiyatlar düşük olunca insanlar rahatlıkla et alabiliyor” diye konuştu. 

MÜŞTERİLERDEN ÇAĞRI: “FİYATLARI ARTTIRMAYIN” 

Fiyatları düşen beyaz et grubuna ilişkin konuşan bir vatandaş ise “Tavuk etinin fiyatları adeta uçup gitmişti, kırmızı etle yarışıyordu. Haliyle almakta zorlanıyorduk. Şimdi etiketleri görünce şaşırdım. Fiyatları yüzde 50 düşmüş. İnşallah fiyatlar bu şekilde kalır daha da artmaz” ifadelerini kullandı.

YUMURTA FİYATLARI YÜKSELDİ

Beyaz et grubunda düşüş yaşanırken yumurta fiyatlarının zamlandığı görüldü. 20 ila 25 liradan satılan 30’lu yumurta kolisi 30 TL’ye yaklaştı. Vatandaşlar beyaz et gibi yumurta fiyatlarının da düşmesini bekliyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?15 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • Ankara hava durumu 15 Eylül 202115 Eylül 2021 Çarşamba 09:36
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 15 Eylül 2021 - ASKİ15 Eylül 2021 Çarşamba 09:32
  • Su Kesintisi 15 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ15 Eylül 2021 Çarşamba 09:27
  • Ahilik ve helal bilinci için yarışacaklar15 Eylül 2021 Çarşamba 05:00
  • Bu ödül tüm Ankaralıların15 Eylül 2021 Çarşamba 04:30
  • Ankara Çamlıdere arası kaç km? Ankara Çamlıdere arası kaç saat? Ankara Çamlıdere Yol Tarifi, Ankara Çamlıdere Otobüs Fiyatları...14 Eylül 2021 Salı 13:16
  • KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?14 Eylül 2021 Salı 09:14
  • Hepsinden hesap sorun14 Eylül 2021 Salı 03:00
  • Saatlerce sıra beklediler14 Eylül 2021 Salı 02:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti