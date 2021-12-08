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Beypazarı İstiklal’de mahkemeden satılık kargir ev

Ankara ilçesi Beypazarı’nın İstiklal Mahallesi Alaattin Sokak’ta bulunan üç mağazalı kargir ev mahkeme yoluyla satılıyor. Beypazarı İstiklal’de mahkemeden satılık kargir evin zemin katında 3 adet dükkan var ve muhammen bedeli 592.606 TL.
Beypazarı İstiklal’de mahkemeden satılık kargir ev

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nın İstiklal Mahallesi Alaattin Sokak’ta bulunan üç mağazalı kargir ev mahkeme yoluyla satılıyor. 

Beypazarı İstiklal’de mahkemeden satılık kargir evin zemin katında 3 adet dükkan varken, iki dükkan birleştirilmiş ve hali hazırda 2 dükkan bulunuyor.

Evin muhammen bedeli ise 592.606 TL. 

İhale tarihleri ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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