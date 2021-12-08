Beypazarı İstiklal’de mahkemeden satılık kargir ev

Ankara ilçesi Beypazarı’nın İstiklal Mahallesi Alaattin Sokak’ta bulunan üç mağazalı kargir ev mahkeme yoluyla satılıyor. Beypazarı İstiklal’de mahkemeden satılık kargir evin zemin katında 3 adet dükkan var ve muhammen bedeli 592.606 TL.