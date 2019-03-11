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BİK'TEN ÇOK BÜYÜK HİZMET

Uygun fiyata araç arayanlar; arsa satın almak veya dükkan kiralamak isteyenler.. Aşağıdaki panelden kamu kurumlarının satılık ilanları ile icra ve alım ilanlarına ulaşabilir, ilginizi çeken ilanın detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
BİK'TEN ÇOK BÜYÜK HİZMET

Kamu kurumlarının tüm alım, satım ilanları ile duyurularına; icra ve ihale bilgilerine Basın İlan Kurumu'nun resmi sayfasından ulaşmak mümkün. 

Uygun fiyata ikinci el araç mı arıyorsunuz; arsa satın almak veya dükkan kiralamak mı istiyorsunuz..

Yukarıdaki BİK panelinden kamu kurumlarının satılık ilanları ile alım ve icra ilanlarına, ihale ilanlarına  ulaşabilir, ilginizi çeken ilanın detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

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