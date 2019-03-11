BİK'TEN ÇOK BÜYÜK HİZMET

Kamu kurumlarının tüm alım, satım ilanları ile duyurularına; icra ve ihale bilgilerine Basın İlan Kurumu'nun resmi sayfasından ulaşmak mümkün.
Uygun fiyata ikinci el araç mı arıyorsunuz; arsa satın almak veya dükkan kiralamak mı istiyorsunuz..
Yukarıdaki BİK panelinden kamu kurumlarının satılık ilanları ile alım ve icra ilanlarına, ihale ilanlarına ulaşabilir, ilginizi çeken ilanın detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
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