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Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'mutasyon' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüste şu ana kadar olan mutasyonların hastalığın şiddetini artırdığına yönelik bir veri olmadığını söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'mutasyon' açıklaması

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türü yayılmaya devam ederken, son olarak Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova da Rusya'da ilk kez Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün tespit edildiğini açıkladı. Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde Yoğun Bakım Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüs salgınında şu ana kadar meydana gelen mutasyonların, hastalığın şiddetini artırdığına şahit olmadıklarını söyledi. Prof. Dr. Turan, bu mutasyonların olumsuz etkisine hastanede ve özellikle yoğun bakımdaki hastalarda rastlamadığına dikkat çekti.

'HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ ARTIRDIĞINA DAİR KANIT YOK'

Prof. Dr. Turan, ''Mutasyonla ilgili çok fazla sayıda haber ve bilgi çıkmış durumda. Dünyadan da sürekli bilgi geliyor. İngiltere'de başlayan mutasyonların duyurulmasıyla birlikte hepimiz alert olduk. Burada en büyük merakımız 'mutasyonun hastalık şiddeti üzerine etkisi ne olacak?' Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de. Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi arttırdığımızda virüs başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında. Bu mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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