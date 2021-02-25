Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl Valisi Ekinci, depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.