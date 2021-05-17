Bir Lisan Bir İnsan

Çoğu insanın yaptığı tavsiyeler İngilizceyi öğrenmek üzerinedir. Ancak öğrenilen İngilizcenin Türkçe gibi ana dilinmiş gibi olması insanları artık üçüncü bir dil öğrenmeye götürmektedir. Günümüz çağında dil bilmenin avantajları oldukça fazladır.

Yabancı dil bilmeden de çok iyi yerlere gelen insanlar vardır tabi ki. Ancak gelişen teknoloji ve çağda insanların bilmesi gereken dil sayısı da artmaktadır. Sektöre veya pozisyona göre hangi dili bilmek gerektiği işverenin aradığı niteliklerde belirtilmektedir. İçinde bulunduğumuz bu çağda iş arayan insanların İngilizce öğrenmek için nasıl çaba gösterdiklerine hepimiz şahit oluyoruz.

Dili erken yaşta öğrenmek kişinin hem dilini geliştirir hem de alternatif olarak diğer dilleri de öğrenmesi için kişiyi teşvik eder. Ne kadar erken yaşta öğrenirse onun için daha faydalı olacaktır. Kimi insanlar sadece bir dille yetinmeyip extra olarak üç-dört dil daha öğrenmektedir. Bu, tabi ki sadece İngilizce dilini bilenlere oranla oldukça avantaj sağlamaktadır.

Dil öğrenmeden önce kişi öncelikle geleceğine karar vermeli ve hangi alanda olacaksa, alanının gerektirdiği dilleri öğrenmesi kişi için kolaylık sağlayacaktır. İnsanın işine yaramayacak dilleri öğrenmesi yük olmaktan başka bir şey olmayacaktır. Bu yüzden önce gelecek hakkında karar verilmeli, hangi dili ya da dilleri öğrenmek gerekiyorsa ona göre hareket edilmelidir.

Dil öğrenmek, elbette kolay bir şey değildir. Dil de diğer varlıklar gibi yaşayan bir varlıktır. Dili yaşatan insanlardır. Yabancı dil çok kolay bir şekilde unutulduğundan dolayı ömür boyu tekrar etmekte fayda vardır. İngilizce makaleler ve denemeler okumak, hikayeler okumak, alt yazılı veya alt yazısız yabancı diziler izlemek, yabancı kültürden insanlarla tanışmak ve kaynaşmak, imkan varsa yurt dışına gidip dil öğrenmek kişi için oldukça fayda sağlayacaktır. Dili yerinde öğrenmek, kendi ülkende öğrenmekten daha fazla katkı sağlayacaktır. Çünkü o ülkede sürekli o vatanın dilini konuşmak zorundasın. Bu durum insanın dil öğrenmesinde fazlasıyla yararlı olacaktır.

Gelişen iletişim teknolojisini bu şekilde lehinize çevirmek ve kendinizde fark yaratmak mümkün. Yeter ki gelişime hevesli ve ön yargıdan uzak olun. “Dil öğrenemiyorum” gibi bir ön yargıya sahip olursanız işinizi zorlaştırırsınız. Bu bir anlamda kendi kendinizi kariyerinizi inşa etmekten de alıkoymak olacaktır. Dile hevesle yaklaşırsanız onu çok daha çabuk öğreneceğinizi ve bunun bir yandan da geleceğinizi şekillendirmek olduğunu aklınızdan çıkarmayın.. Dil bilmenin öneminin hepimiz farkına varalım ve kendimize aydınlık bir gelecek vaad edelim.