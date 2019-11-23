Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın toplum hayatı bakımından ne kadar önemli olduğunu, birliğin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasıl huzursuzluklar çıkacağını toplumu bir insan vücuduna benzeterek anlatmıştır.

Bazı organları hasta olan bir insanın vücudu nasıl zayıf ve güçsüz düşerse; düşmanlıkların yaygınlaştığı, birlik ruhunun kaybolduğu toplumlar da öyle güçsüzleşirler.

Bunun için bir milleti yıkmak isteyenler, önce o milleti meydana getiren fertler arasında ayrılık tohumları ekerek onları birbirine düşürürler. Birlik ve beraberliklerini bozarlar. Maddi ve manevi güçlerini kardeşlerine karşı kullanan ve düşmanlarını unutanlar kolayca başkalarına yem olurlar.

Bu gerçek, öteden beri bilindiği için dünyaya hükmetmiş nice büyük devletler düşmanları tarafından önce içeriden parçalanmış sonra yıkılıp tarihten silinmişlerdir.

Cenâb-ı Hakk bu gerçeği bizlere hatırlatmakta ve böyle bir akıbete uğramamamız için kendisinin ve O'nun Peygamberinin emirleri çerçevesinde birlik ve beraberliğin korunmasını emretmektedir.

Birbirimizi farklılıklarımızla kabul edip her ne şekilde olursa olsun “yaradılanı severim yaradandan ötürü” anlayışını kendimize şiar edinirsek, ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu bilir ve her zaman insanlığın yararına hareket etmeye elimizden geldiğince özen gösteririz.

O zaman birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temellerini oluşturmuş oluruz.

Toplum refahını umursamayıp ölçü olarak sadece kendi çıkarlarımızı göz önünde bulundurursak maalesef bu durumda toplumun içine giren tefrika ile birlik ve beraberliğimizin sonunu getirmiş oluruz.

Nihayetinde devletimizin çöküşünün anahtarını kendi ellerimizle fitneden beslenenlere teslim etmiş oluruz.

Türk milletinin tarihte birçok kez bütün ayrılıkları yok ederek devletin, milletin ve yüce dinimiz İslam'ın bekası için nasıl bir araya geldiği herkesçe malumdur.

Yüce Allah devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini, sevgi ve muhabbetini daim eylesin.

Son söz de Abdurrahim Karakoç Ağabeyin mısralarıyla olsun:

Birleşin, ey yolları Kur’an’da birleşenler

Birleşin, itikatta, imanda birleşenler

Ayrılık yakışmıyor, bölünmek günah size

Birleşin, ey Secde-i Rahman’da birleşenler

