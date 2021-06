Bitkiler Doğal Eczanedir

Bitkisel tedavi uzmanı Mehdi Akbari, doğadaki bitkilerin Allah’ın doğal eczanesi olduğunu belirterek, bu bitkilerin binlerce yıldır tedavi maksadıyla kullanıldığını kaydetti.

Gazetemize konuşan Mehdi Akbari, modern tıp ile alternatif tıbbın birbirini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Ankara’da yaşayan bitkisel tedavi uzmanı Mehdi Akbari, doğada bulunan bitkilerin Allah’ın doğal eczanesi olduğunu belirterek, bitkilerin binlerce yıldır tedavi maksadıyla kullanıldığını söyledi. Farklı ülkelerde bitkisel tedavi konusunda eğitimler aldığını anlatan İran Azerilerinden olan Akbari, bitkilerin doğru ve ölçüsünde tüketildiği takdirde insan sağlığına olumlu yönde katkı sağlayacağını vurguladı.

AZI KARAR FAZLASI ZARAR

Her şeyin fazla tüketiminin insan sağlığında zarara yol açabileceğini belirten Akbari, “Her şeyin fazla tüketilmesi zarardır. Örneğin çay güzeldir herkes içiyor; ama sen bu çayı sen fazla tüketirsen bir müddetten sonra 100 kişinin 70’inde problem açar; her gün et yesen zarar görürsün. Azı karar, fazlası zarardır” dedi.

DOKTOR DEĞİLİZ YARDIMCIYIZ

Akbari, kendisinin doktor olmadığını ilmi bir insan olduğunu vurgulayarak, “Yüzde 100 teşhisi koyan doktordur, biz yardımcıyız sadece. Bitkisel konuda 5 tane kitabım var. Edebi ve irfanı konularında ise 12 kitabım bulunmakta. Bitkisel konusunda Kızılay’da danışmanlık hizmeti veriyorum. Tıbba müdahale etmiyorum, tıbbi bir iş yapmıyorum, benimkisi sadece danışmanlık. İnsanların mizacına bakarak ve nabız atışlarını dinleyerek sağlık problemleri konusunda çeşitli öneriler sunuyorum” diye konuştu.

İBN-İ SİNAYI ÖRNEK ALIYORUM

Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’yı kendisine örnek aldığını kaydeden Akbari, onun yöntemlerini kullandığını anlattı. Akbari, “İbn-i Sina nabız atışına hastalığı teşhis ediyordu. Ben de bu konuda uzmanlaştım. Nabızdan hastalığı okuyorum. Nabza 4 parmak koyulur. Birinci parmak baştaki, ikincisi kalpteki, üçüncüsü organlardaki, dördüncüsü mizaçtaki hastalıkları gösterir” şeklinde konuştu.

52 HAFTADA SAĞLAMLIK

“Türkiye’de 52 haftada sağlamlık” bağlığıyla bir kitabının yayınlanacağını söyleyen Akbari, kitabında sağlıklı yaşamla ilgili önemli tüyoların bulunduğunun altını çizdi. Akbari sağlık açısından şu önerilerde bulundu: “Türkiye’de yemek konusunda bir yanlışlık var. Türkiye’de insanlar dana eti çok tüketiyor ve bu etin yanında yoğurt yiyorlar. Etin yanında yoğurt yemek sağlık problemlerine yol açar. Bir de ‘Bu yemeği yemek zararlıdır’ demek yanlıştır. Fizyolojik yapısına göre herkesin durumu farklıdır.”

MODERN İLE ALTERNATİF TIP BİRBİRİNİ TAMAMLAMALI

Modern tıp ile alternatif tıbbın birbirine engel değil destek olması gerektiğini belirten Akbari şöyle devam etti: “Modern tıp ile alternatif tıp ikisi de birbirinin önünde durmamalı, birbirine hürmet etmeliler, birbirini tamamlamalılar. Modern tıp illaki olmalı. Alternatif tıp, herhangi bir hastalığın oluşmasında önleyici bir rol alır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-