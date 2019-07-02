Biz Olacağız

Belediye başkanlığı seçimleri hasreten de Ankara, İstanbul’daki seçimlerin doğru analiz yapılması, çözümler üretilmesi lazım.

1-) CHP’nin adaylarını teşkilatlardan vizyonlu, başarılı insanları seçme yerine sadece kazanma odaklı adaylar seçilmiştir.

Kazanma sevinci icraata geçtiğinde talepler, istekler, yönetimde yeni bir model olacaktır. İktidar destekli halkı memnun eden dev projeler hayata geçmesi geleceğin en önemli uygulamalarından olacaktır.

Projeni getir, beğendim, destekliyorum başlanacak ve uyum, başarı olacak mı? Yoksa siyasi beklentiler engel mi olacak?

2-) Destekten bir sonuç alamayan, işlerin aksadığını gören iktidar halk mağdur olmasın diye yapamıyorsanız biz durduramayız deyip yapacak mı?

Dört bir yanımızda baskıların, çevreleme gayretlerin, engellerin yanında bir de denizlerimiz hızla ısınıyor. Sınırlarımızdan yapılan saldırılara anında cevap vermenin, ders vermenin devam etmesi masadaki yerimiz için önemi her geçen gün artıyor. Kıbrıs savaşında bir paket yağ için fiyatı ne olursa olsun bir saatten fazla beklenir, yine de zor alınırdı. Yokluklar, kuyruklar insanımızı canından bezdirmişti. Hastahaneler çilehaneye dönmüştü. İlaç almak, muayene olmak üç gün sürüyordu. Vesselam çile üstüne çile, yokluk cana tak etmişti.

Bugün en büyük sınırlarımızda sıcak savaş devam ediyor. Savunma sanayiimiz en başarılı dönemini yaşıyor. Her şey bol ve var. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri yapılmış, yapılmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil bütün uluslararası toplantılarda varız. Takoz değil, çözüm öneriyoruz. Çare buluyoruz. Masanın hakkını en başarılı temsil eden ülkeyiz.

Bunların yanında insan inşaasında bu yükü omuzlayan, hedefleri olan, inançlı, demokratik, yetimin saçını okşayan, mazluma çare olan yeni neslin yetişmesinde insanımızın kalitesini yükseltecek program ve projeleri geliştirmek gerekiyor.

Biz olma, fedakarlık ve gayretimizi asla vazgeçmeden ben olma yolunu asla seçmemeliyiz. Biz olduğumuzda güçlü olacağız, var olacağız. O zaman sorunları hem hızlı çözeceğiz, ümmet olacağız, millet olacağız, Türkiye olacağız!

