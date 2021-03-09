Neden böyle bir başlık attığımızı anlatmadan evvel, sizlerle bir anımı paylaşmak istiyorum.

Bundan bir kaç yıl evvel, Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümünde bulunmak üzere, Gümülcine'ye gittik. Yunan polisinin sıkı denetimi altında anma töreni yapıldı. Törenden sonra Gümülcine ve İskece'deki yerel Türk yöneticileri ve öğrenci birlikleri ile görüşmeler yaptık. Anlatılanlar ve yaşananlar karşısında, Yunan hükümetinin ve polisinin baskılarının boyutlarını da öğrenmiş olduk.

Dönmeden evvel başta Selanik ve Kavala olmak üzere bir kaç Yunan şehrini görme imkânımız oldu. Ve işte o zaman Yunan'ı yakından tanımış olduk!

Yunan şehirleri tipik Anadolu kasabası görünümündeydiler. Tesadüfen bir düğünü izleme fırsatı bulduk. Kulaklarımıza ve gözlerimize inanamadık. Anadolu ezgilerini dinledik, Anadolu oyunlarını izledik. Yunan halkının bizimle bir sorunu olmadığını gözlemledik. Yunan Hükümetinin bilinçli olarak Türk-Yunan gerginliğini yarattığını ve Türk düşmanlığından beslendiği kanaatine vardık.

Şehirleri gezerken neredeyse her metrekaresinde Osmanlı izi vardı. Buram buram Osmanlı kokuyordu. Ancak nereye bakarsak bakalım o muhteşem eserler ya talan edilmiş, ya yıkılmış ya da yakılmış yerine yeni binalar dikmişlerdi. Traji-komik olan ise bir Osmanlı eserinin üzerini kapatıp kendi eserleri olarak sunmalarıydı. Bu öyle sırıtıyordu ki ne kadar kapatmaya çalışırlarsa çalışsınlar eser bağıra bağııra, "Ben Osmanlıyım" diyordu.

Bu hatıramı size niye anlattım, merakınızı gidereyim.

Antalya'nın Gazipaşa isminde havaalanın da olduğu şirin bir ilçesi var. Hangi akla, hangi ideolojiye veya kime hizmet ettiği belli olmayan bir de belediye başkanı var. Hangi partili olduğu da bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı yapmış olduğu, Osmanlı düşmanlığı, Türk düşmanlığıdır.

Bu Belediye Başkanı, Gazipaşa İlçesinin simgesi haline gelen, Osmanlı tuğrası simgeli saati bulunduğu yerden kaldırarak, "Biz Osmanlı kasabası değiliz. Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değildir. Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir ilçedir, ismini de Atatürk vermiştir." Diyerek müthiş bir tespitte bulundu!!!

Bir belediye başkanı düşünün Osmanlının kim olduğunu, Cumhuriyetin ne olduğunu, Atatürk'ün kim olduğunu bilmiyor!

Sayın Belediye Başkanına hatırlatalım o zaman.

Osmanlı bir Türk Devletidir. 600 yıllık şerefli mazisinde, barışın, kardeşliğin, adaletin, gelişmenin, modernleşmenin ve sevginin sembolü haline gelmiştir. Senin o beğenmediğin küçümsediğin Osmanlı için, Hıristiyan ahali, "Kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görürüm" demiştir. Bu gün dahi dünyanın bir çok yerinde Osmanlının eserleri ve medeniyeti vardır. Gönül isterdi ki Osmanlı ile ilgili bir kaç kitap okumuş olsaydın da bu talihsiz lafları etmeyip o Türk ve Osmanlı düşmanlığı kokan kararı almasıydın.

Bir kaç hatırlatma daha Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlının devamıdır. İnsanları değil, sadece rejim değişmiştir. Atatürk'te bir Osmanlı Paşasıdır. İlçe Cumhuriyet döneminde kuruldu diyorsun ya kendi yönetmeye çalıştığın ilçenin tarihini bile bilmiyorsun. Onu da hatırlatalım istersen.

Gazipaşa ilçesnin tarihi M.Ö. 678 lere kadar uzanır. İlçe, 1221 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı fethetmesiyle Selçuklu egemenliğine geçmiştir. 1471 de de Gedik Ahmet Paşa tarafından, "Selinti" ismiyle Osmanlı yönetimine dahil edilmiştir. Yani Sayın Başkan Gazipaşa aynı zamanda bir Osmanlı Kasabasıdır.

Bakın Sayın Başkan yukardaki hatıralarımda bahsettiğim gibi, Yunanlılar Yunanistan da Osmanlının izlerini silememişler, Gazipaşa'da Osmanlının izini siz mi sileceksiniz? Buna ne sizin gücünüz yeter ne de emir aldıklarınızın gücü yeter.

Sayın Başkan bilmiyorum biliyor musunuz? Gazipaşa İlçesine ayrıca 'Sessiz Cennet'te derler. Bırakın siz Osmanlının izlerini silmeyi ki bu sizin boyunuzu aşar, siz ilçe ile ilgilenin, güzelliğine güzellik katın. Reklamın iyisi götüsü olmaz, bu vesile ile ilçenin reklamını yaptım diye düşünüyorsanız, biz bu şirin ilçemizin reklamını yapmaktan gurur duyarız. Reklamını da yaparız, dünyaya da tanıtırız. Ama kusura bakmayın şahsınızın reklamını asla yapmayız.

Özetle Gazipaşa bir Osmanlı kasabasıdır.

Bu milletin değerleri ile oynamayın. Bu millet sandıkta size öyle bir, "Osmanlı Tokatı" atar ki! Bütün siyasi hayatınız biter!

Demedi demeyin...!

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı