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Bölge sakinleri 931’inci Cadde’nin bozuk ve çukurlu yolunun onarılmasını bekliyor

Bölge sakinleri, yokuş olması sebebiyle her yağmur sonrası akan taş ve toprağın hemen bitişiğindeki Dikmen Caddesi’nde birikmesine sebep olan yolun bir an önce onarılmasını istiyor.   
Bölge sakinleri 931’inci Cadde’nin bozuk ve çukurlu yolunun onarılmasını bekliyor

Çankaya Dikmen Malazgirt Mahallesi 931’inci Cadde’de yapılan kazı sonrası asfalt atılmayan yol, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolun büyük bir bölümünün çukur ve taşlarla kaplı olması kazaya davetiye çıkarırken, her yağan yağmurda hemen bitişiğindeki Dikmen Caddesi’ni taş ve çamurla doldurması ise tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesi’nden bir an önce yola asfalt atmalarını istiyor.

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BOZUK YOL KAZAYA SEBEBİYET VERİYOR
Dikmen Malazgirt Mahallesi 931’inci caddenin yarısının kazılmış bir şekilde bırakılması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölge sakinleri caddenin dik bir yokuş olduğunu anımsatarak şikayetlerini şöyle dile getiriyor, “Burası trafiğin yoğun olduğu, aşırı dik ve yokuş bir cadde. Yolun yarısı toprak bir şekilde bırakıldı. Hal böyle olunca da araçlar inerken ve çıkarken zorluk yaşıyor. Bozuk yoldan kaçmak isteyen sürücüler karşı istikametten gelen sürücülerle çarpışıyor.”

TAŞ VE TOPRAK ANA CADDEYE AKIYOR
“Aynı zamanda burası Dikmen Caddesi’ne bağlanıyor. Her yağan yağmurda buradaki toprak ve taşlar ana caddede birikiyor. Oranın da trafik seyrini tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda yolu bilmeyen sürücüler yokuşun başından hızlı bir şekilde iniyor ve yolun mucurlu olduğunu görünce frene basıyor ve aracı kayıyor, kaza yapıyor. Yaya olarak bile geçerken tedirgin oluyoruz.”

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HER YER ÇAMUR OLUYOR
“Aynı zamanda her yağmur  sonrası binalarımızın önü çamur oluyor. Yol boyu komple çamur olduğu için gelip giderken sıkıntı yaşıyoruz. Ankara’nın en merkezi noktalarından birinde bu tarz görüntülerin olması hoş değil. Biz yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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