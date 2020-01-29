Liyakatsiz insanlar makama emeğiyle değil torpil ile getiriliyorsa; Kravatlı yüzsüzler! bu hesap sizden sorulur.

Yetimin, fakirin, mazlumların ekmeği şişko beyler tarafından öğütülüyorsa; Beyler! bu hesap sizden sorulur.

Faize dur; piyangoya haram denilemiyorsa, her nabza göre fetva veriliyorsa; sahte hocalar! Bu hesap sizden sorulur.

Milli ve manevi değerlerinden uzak yetiştiriliyorsa bu memleketin çocukları; öğretmenler! Bu hesap sizden sorulur.

İnsanlar bölük bölük ötekileştiriliyorsa; Siyasiler! Bu hesap sizden sorulur.

Kalemini, vicdanını, hürriyetini satarak yazılıyorsa yazılar; Yazarlar! Bu hesap sizden sorulur.

Merhametini kaybederek, haksızca veriliyorsa hükümler, adaletin şerefine kast ediliyorsa; Hâkimler-Savcılar! Bu hesap sizden sorulur.

Yiğitçe yetişmiyorsa bebekler; Anneler-Babalar! Bu hesap sizden sorulur!

Kendi değerlerini başı dik savunamıyorsa mü’minler; Müslümanlar! Bu hesap sizden sorulur!

Paramparça iken Doğu Türkistan’ın yüreği; Kırım’ım perişansa, Kudüs’üm, Mescid-i Aksa’m mahzun mahzun bekliyorsa, Kâbe’miz’e gökdelen kılıklı kuleler tepeden bakarken yanmıyorsa yüreğin; Ey Ümmet-i Muhammed! Bu hesap sizden sorulur!

Bu gidişata dur diyemiyorsak; zalime Alp’çe çatamıyorsak, mazlumu Eren’ce saramıyorsak, inandığımızı yaşamıyorsak, Vatanın dört yanında bekleşen Alperenler! Bu hesap bizden sorulur!