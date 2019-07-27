“Buna da kanılmaz ki”, öyle mi?

Gazetemizin önceki günkü sayısında okudum.

Vatandaşı “faizsiz kredi” vaadiyle dolandırmaya çalışan sahtekârlar, ifşa ediliyordu.

Kendilerine “Kobi Çağrı Merkezi” adını veren sahtekâr grup, vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderip, sıfır faizle kredi vaadinde bulunuyorlar.

Bunu yaparken de, kendilerini bir “kamu kuruluşu”ymuş gibi gösteriyorlar.

Şöyle diyorlar: “Yeni yasa ile devlet kredisi başvuruları başlamıştır…”

Çakallara bak hele!

Ve bir telefon numarası; 0 212’li: “Arayın, başvurun, krediniz hazır”.

Aradıysanız, ağlarına düşmeye doğru ilk adımı atmış oluyorsunuz.

Karşınıza çıkan birileri, bir bankacı rolünde size bazı sorular soruyor; TC kimlik numarası, adres, banka hesap no gibi bilgilerinizi istiyor.

Halen uyanmayıp verdiyseniz, ağlarına doğru bir adım daha atmış oluyorsunuz.

Sonra diyorlar ki, “Başvurunuz alındı, bilgileriniz değerlendirilecek, krediye uygun olup olmadığınız konusunda size dönüş yapılacak.”

Ardından arayıp güya müjdeyi veriyorlar: “Çok şanslısınız, krediniz onaylandı.”

Buna da kandıysanız bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz “tuzağa” doğru.

- Peki şimdi ne olacak, nasıl alacağım krediyi:

“Size kargo ile başvuru formu göndereceğiz, krediniz zaten onaylandı ama prosedür gereği o formu alıp, doldurup, bize göndermeniz gerekiyor. O dakika, krediniz hesabınıza yatacak.”

Ve hemen bir kargo geliyor.

O da ne?

Kargonun bir ücreti var; kiminde 800, kiminde 850 TL.

“Bunu ödeyin, krediniz hemen hesabınıza geçecek.”

Buna da kanıp, o parayı ödemişseniz, geçmiş olsun.

Tuzağın en görünenine düşmüş, paranızı kaptırmış oluyorsunuz.

En görünen diyorum çünkü bu işin bir de görünmeyen tehlikesi var.

Adamlar TC kimlik bilginize kadar pek çok bilginizi almış.

Ardınızdan bir iş çevirebilirler.

Başvuruyu iptal için, aynı numarayı aradığınızda, (uyandığınız/vazgeçtiğiniz için engelleniyor musunuz ne) bir türlü düşmüyor, kimseye ulaşamıyorsunuz.

Ve düşüyor mu aklınıza bir kurt; ya ardımdan bir iş çevirirlerse, ya adıma kredi falan çekerlerse, ya…

Değerli okurlar,

Bu konuda şuan sosyal medyada ve tüketicilerin yaşadıkları, karşılaştıkları sorunları paylaştığı şikayetvar.com gibi sitelerde binlerce şikayet bulunuyor ve bu sayı dakika dakika artıyor.

Vatandaşlar yukarıda özetlediğim süreci anlatıp, dolandırıldıklarını aktarıp, şikayetçi oluyorlar… Pek çoğu da son anda şüphelenip o kargo ücretini yatırmadığını ama verdiği kişisel bilgileri ile adına bir işlem yapılabileceğinden endişe ettiğini söylüyor; “bu gibi işlemler hükümsüzdür, ben değil şu şu numara sorumludur” diyor.

Dolandırıcılarla ilgili ellerinde 0 212’li telefon numarasından başka hiçbir “iz”, “delil” yok.

İnşallah adlarına usulsüz bir işlem yapılmaz.

Değerli okurlar,

“Buna da kanılmaz ki” diyenleriniz olacaktır.

Haklısınız ama başa gelmeyince de bilinmiyor…

Hele çaresizlik, ne kötü bir şey.

Kimilerimiz belki de şüphe duya duya da olsa düşüyoruz bu gibi tuzaklara; “ya doğruysa” ümidiyle.

Ah o çaresizlik yok mu?..

Çaresizlikten bu ve benzeri tuzaklara düşen o kadar çok vatandaş var ki…

Ülke olarak ekonomimiz ve kredi faiz oranları malum. Maddi çaresizlik içinde bulunan bir vatandaş, “devlet desteği ile sıfır faizli kredi vaadi”ne dört elle sarılabiliyor!

Söz konusu haberde görüşlerine başvurulan uzmanlar şöyle diyor:

“Maddi sıkıntı yaşayan kimi vatandaşlar çaresizlikten bu gibi sahtekarların ağına kolayca düşebiliyor. Devletin ilgili birimlerinin bu vatandaşlara yardımcı olmalı.”

Aynen.

Devlet daha ziyade çaresiz vatandaşlar için olmalıdır.

Öncelikle onların sorunlarına çare sunmalıdır.

