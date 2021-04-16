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Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada

BURSA'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da karıştı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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