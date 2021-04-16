Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada

BURSA'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da karıştı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.