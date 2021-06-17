Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü alev alev yandı

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, içerisinde 25 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, lastiğinin patlaması nedeniyle aniden yanmaya başladı.

Yangın, Bursa'nın Orhangazi İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 25 yolcu, 2 şoför ve 1 host ile İstanbul'dan Marmaris'e giden Engin Yakış (55) yönetimindeki 35 PK 138 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün lastiği, tünel çıkışında büyük bir gürültü ile patladı. Sürtünme nedeniyle kısa sürede alev alan lastik yanmaya başladı.

Lastiğin patladığını ve alevleri fark eden otobüs şoförü, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası, otobüs mürettebatı, yolcular ve yoldan geçen TIR sürücüleri, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında panik yaşayan yolcular, tünel içerisindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Yolcular, patlama sonrası otobüsün önce sağa sola savrulduğunu ardından da lastiğin alev almasıyla otobüsün yandığını ifade etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.