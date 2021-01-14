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Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki bir polis memurunu silahını gasbedip vurarak şehit eden sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.
Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Murat D'ye "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, diğer polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret" suçlarından da toplam 16 ay 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, polise karşı cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuksuz 4 sanığın 1 yıl 4 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu kişilerden İ.D. ve M.Y. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, S.D'nin cezasının ise ertelenmesi kararlaştırıldı.

Olay
Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir (44), belindeki tabancasını gasbeden Murat D. tarafından açılan ateşle başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık için ise 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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