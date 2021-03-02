Bursa'da tarihi kebapçıda çalışan 12 kişinin 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla 7'şer yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kebapçının 12 personeli, yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firma sahiplerinden davacı Oğuzhan İskenderoğlu'nun ifadelerine yer verildi.

İskenderoğlu ifadesinde, son zamanlarda satılan yiyeceklerin ödemeleri nakit alınanların büyük bölümünün iptal edildiğini, bunun yerine ayrı bir kalemde su, şıra gibi düşük bedelli ürünlerin satılmış gösterildiğini fark ettiğini belirtti.

Ayrıca İskenderoğlu, restoran müdürü ve kasa sorumlusu F.A'ya bunun nedenini sorduğunda bu şekilde iptaller yaparak kasada toplanan paranın büyük kısmını diğer bazı çalışanlarla aralarında paylaştıklarını söylediğini ileri sürdü.

İddianamede, iş yerindeki bazı çalışanların bu durumu itiraf ettiği, bazılarının ise suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Bilirkişi raporuna göre, şirketin bilgisayar sistemindeki incelemelerde, yazılımda kullanıcı bazında yetkilendirme yapıldığının görüldüğü, programa girişte kullanıcı adı ve şifre gerektiği, adisyon açma yetkisinin tüm garsonlarda bulunduğu, açılan iptal yetkisinin çalışanlardan F.A. ile İ.Y, G.G, K.K, M.K'de olduğu iddianamede aktarıldı.

İddianamede, bilirkişi heyetince Ağustos 2015-Haziran 2020 döneminin incelendiği, genel olarak sipariş iptal oranının çok yüksek olduğunun görüldüğü kaydedildi.

İptallerin yoğun olduğu 3-8 Haziran 2020'deki güvenlik kamerası kayıtlarında, bazı garsonların hesap sümeniyle getirdiği paranın bir bölümünü kasiyerle konuştuktan sonra kasaya teslim etmeyerek cebine attığı, kasadan para aldığının görüldüğü, zaman zaman garsonların kasiyerin verdiği paraları da cebine attığının görüldüğü iddianamede yer aldı.

Bilgisayar sisteminde yapılan detaylı araştırma sonucu yaklaşık 5 yılda 5 milyon 137 bin liralık sipariş iptaliyle şirketin zarara uğratıldığının belirlediğine değinilen iddianamede F.A, İ.Y, M.K, E.Ç, E.Ç, G.G, İ.Y, K.K, M.E.Ç, M.K, O.K. ve Ö.G'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis ve 3 biner güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.