Büyükşehir Belediyesi hijyen desteği devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor. Ankara Zabıtası, taksi duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor.

Koronavirüs salgının başladığı günden bugüne kadar denetimlerine de ara vermeden devam eden Ankara Zabıtası ekipleri, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Özellikle toplu taşıma araçlarında hijyen desteğini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara’da 8 ayrı taksi durağımızda, taksici esnafımızı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtımında bulunduk. Aynı zamanda temizlik ve maske kurallarını da hatırlattık. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda hep beraber el ele vererek bu dönemi atlatacağız” dedi.

TAKSİCİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ekiplerin ziyaret ettiği Gar Taksi, Tuzluçayır Taksi, Havaalanı Taksi, Bayındır Taksi, VİP Taksi, Arjantin Taksi, 100. Yıl Taksi ve Ümitköy Taksi Durakları esnafı düzenli hijyen desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Ali Çatıkkaş (Ankara Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Covid-19’un ülkemize gelmesinin ardından ticari taksilere vatandaşlarımızın güvenle binebilmesi için her türlü hijyenik desteği sağladı. Araçlarımızın her hafta ilaçlanmasını sağladı. Dezenfektan temini sağladı.”



-Kenan Demir (Taksici esnafı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın çalışmalarından oldukça memnunuz. Pandemi süresince desteklerini hiç esirgemedi. Maske, araçların dezenfeksiyonu gibi her konuda yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.”

-Osman Ay (Taksici esnafı): “Teşekkür ediyorum. Her hafta maskemiz dağıtılıyor. Dezenfeksiyon konusunda da her hafta bize yardımcı oldular.”