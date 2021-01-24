  • BIST 1.542
  • Altın 442,663
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Büyükşehir Belediyesi hijyen desteği devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor. Ankara Zabıtası, taksi duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi hijyen desteği devam ediyor

Koronavirüs salgının başladığı günden bugüne kadar denetimlerine de ara vermeden devam eden Ankara Zabıtası ekipleri, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Özellikle toplu taşıma araçlarında hijyen desteğini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara’da 8 ayrı taksi durağımızda, taksici esnafımızı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtımında bulunduk. Aynı zamanda temizlik ve maske kurallarını da hatırlattık. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda hep beraber el ele vererek bu dönemi atlatacağız” dedi.

zab_8871.jpg

TAKSİCİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR
Ekiplerin ziyaret ettiği Gar Taksi, Tuzluçayır Taksi, Havaalanı Taksi, Bayındır Taksi, VİP Taksi, Arjantin Taksi, 100. Yıl Taksi ve Ümitköy Taksi Durakları esnafı düzenli hijyen desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Ali Çatıkkaş (Ankara Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Covid-19’un ülkemize gelmesinin ardından ticari taksilere vatandaşlarımızın güvenle binebilmesi için her türlü hijyenik desteği sağladı. Araçlarımızın her hafta ilaçlanmasını sağladı. Dezenfektan temini sağladı.” 

zab_8914.jpg
-Kenan Demir (Taksici esnafı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın çalışmalarından oldukça memnunuz. Pandemi süresince desteklerini hiç esirgemedi. Maske, araçların dezenfeksiyonu gibi her konuda yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.”
-Osman Ay (Taksici esnafı): “Teşekkür ediyorum. Her hafta maskemiz dağıtılıyor. Dezenfeksiyon konusunda da her hafta bize yardımcı oldular.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni yatırımlara yol açılıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:20
  • Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı24 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Çubuklu avcılar yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı24 Ocak 2021 Pazar 15:01
  • Güdül Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor23 Ocak 2021 Cumartesi 01:30
  • Kahramankazan Belediyesi'nde toplu sözleşme23 Ocak 2021 Cumartesi 01:02
  • Husumetlisini öldürüp, suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi22 Ocak 2021 Cuma 14:32
  • Mamak’ta işçilerin toplu sözleşme sevinci22 Ocak 2021 Cuma 14:12
  • POMEM için ücretsiz kurs22 Ocak 2021 Cuma 04:30
  • AKK-EGO işbirliğinde işitme engelliler için anlamlı proje22 Ocak 2021 Cuma 03:29
  • Jandarmadan su istedi22 Ocak 2021 Cuma 02:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti